'충성! 사랑합니다' 최일구 하사가 잠실에 떴다...'신병' 남태우, 두산 승리 기원 시구[잠실 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 드라마 신병 최일구 역을 연기한 배우 남태우가 팬들에게 인사를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] '신병' 최일구 하사가 잠실구장에 떴다.

배우 남태우가 특유의 유쾌한 매력으로 두산 팬들에게 웃음을 선사하며 승리 기원 시구에 나섰다.

배우 남태우는 9일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기에 시구자로 나섰다.

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이날 남태우는 두산 베어스 유니폼을 입고 철웅이의 에스코트를 받으며 그라운드에 등장했다. 두산 팬들을 향해 양팔을 힘차게 흔들며 인사를 건네는 모습에서는 특유의 밝고 유쾌한 매력이 고스란히 드러났다.

특히 시구에 앞서 마이크를 잡은 남태우는 자신이 연기한 드라마 '신병'의 최일구로 변신했다.

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남태우는 '신병' 속 최일구의 트레이드마크인 경례와 함께 "충성! 사랑합니다"?라고 외치며 잠실을 찾은 두산 팬들에게 인사를 건넸다. 이어 목청껏 두산의 승리를 외치며 분위기를 한껏 끌어올렸다.

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'최일구 하사'의 등장에 잠실구장에는 웃음이 번졌고, 남태우는 캐릭터에 완벽하게 몰입한 채 힘찬 시구를 선보였다.

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마운드에서 공을 힘차게 뿌린 남태우는 포수 윤준호에게 공을 받은 뒤 환한 미소와 함께 그라운드를 빠져나갔다.

남태우의 시구는 두산 팬들에게 특별한 즐거움을 선사했다. 드라마 속 익숙한 캐릭터인 최일구의 모습으로 잠실을 찾은 만큼, 팬들의 뜨거운 호응도 이어졌다.

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남태우는 드라마 '신병' 시리즈에서 주연 최일구 역을 맡아 존재감을 뽐내며 시청자들의 사랑을 받고 있다. 특히 두산 베어스의 열렬한 팬으로도 잘 알려져 있다.

남태우는 시구를 앞두고 "두산 베어스의 승리 기원 시구를 맡게 돼 가문의 영광"이라며 "'신병4 : 사보타주'에서 함께 등장하는 박민주 중사님(개그우먼 이수지)처럼 멋진 시구를 선보이겠다"고 소감을 밝혔다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 드라마 신병 최일구 역을 연기한 배우 남태우가 시구를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 드라마 신병 최일구 역을 연기한 배우 남태우가 시구를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 드라마 신병 최일구 역을 연기한 배우 남태우가 시구를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 드라마 신병 최일구 역을 연기한 배우 남태우가 시구를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/