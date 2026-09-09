이걸 잡는다고? 한국판 '스파이더맨' 탄생! '만세 → 맙소사' 삼성 벤치마저 좌절시킨 슈퍼캐치 [대구현장]

사진=KBSN스포츠, Tving 중계 캡쳐

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 2회 삼성 디아즈의 큼지막한 타구를 펜스 앞에서 잡아내고 있는 KT 최원준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 보고도 믿기 힘든 수비. 총알처럼 날아가 중월펜스를 직격할 타구가 아웃으로 끝났다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기.

현재 선두를 다투는 1위 삼성과 2위 KT, 두 팀을 대표하는 토종 투수 원태인과 고영표의 맞대결. 말 그대로 자존심 매치다.

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0-0으로 맞선 2회말, 삼성 르윈 디아즈가 타석에 들어섰다. 지난해 무려 50홈런 158타점을 기록하며 코디 폰세(한화 이글스)와 시즌 MVP를 경합했던 거포다. 한풀 꺾인 올해도 21홈런 106타점, OPS(출루율+장타율) 0.861로 삼성과의 재계약 가능성이 높게 점쳐진다.

디아즈는 KT 선발 고영표의 초구, 140㎞ 투심을 노렸다. 딱 소리와 함께 빨랫줄처럼 쭉 뻗어나간 타구가 좌중간으로 쏘아졌다.

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이 타구를 따라붙은 선수가 있었다. KT 중견수 최원준이다.

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그게 전부가 아니었다. 디아즈의 타구는 라이온즈파크 좌중간 펜스 상단을 때릴법한 강렬한 타구였다. 최원준은 순간적으로 타이밍을 맞춰 폴짝 뛰어올랐다.

사진=KBSN스포츠, Tving 중계 캡쳐

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 2회 삼성 디아즈의 큼지막한 타구를 펜스 앞에서 잡아내고 있는 KT 최원준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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시간이 정지한 듯한 순간, 디아즈의 타구가 최원준의 글러브에 빨려들었다. 펜스에 충돌하기 직전, 최원준은 몸을 웅크렸다. 최원준은 이내 바닥에 구르며 충격을 최소화했다. 마지막 순간까지 눈은 글러브에 고정돼있었다. 끝까지 집중력을 놓치지 않았다.

지켜보던 모든 이들이 눈을 믿을 수 없는 미친 슈퍼캐치였다. 삼성팬들로 가득한 기자실 앞 테이블석에서도 박수 소리가 터져나왔다.

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삼성 벤치는 충격을 금치 못했다. 특히 아리엘 후라도는 양팔을 크게 벌리며 만세를 부르려다 최원준의 슈퍼캐치를 보곤 머리를 감싸쥐며 말을 잃었다.

반대로 KT 더그아웃은 환호의 도가니였다. 특히 고영표는 환하게 웃는 얼굴로 최원준이 돌아올 때까지 기다렸다가 미소로 감사를 전했다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com