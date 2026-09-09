'충격' ML 112승 투수가 무너지다니…KBO 입성 6G 동안 없던 모습이 나왔다

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 마운드에 오른 LG 카라스코. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스의 카를로스 카라스코가 시즌 첫 5회 이전 강판됐다.

카라스코는 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에 선발 등판해 3⅔이닝 6안타 4사구 2개 5탈삼진 4실점(3자책)을 기록했다. 직구 최고 구속은 149㎞가 나왔고, 커터(20개) 투심(14개) 포크(13개) 슬라이더(11개) 커브(8개)를 섞었다.

지난달 1일 KBO리그 데뷔전을 치른 카라스코는 6경기에서 4승1패 평균자책점 3.47을 기록했다. 메이저리그에서 112승을 거둔 관록을 제대로 보여줬다. 1패가 있었지만, 등판한 6경기에서 모두 5이닝 이상을 소화하며 선발투수로서 역할을 다했다.

Advertisement

LG는 카라스코를 앞세워 3연패 탈출에 도전했다. 그러나 생각처럼 경기가 풀리지 않았다.

1회 실책이 나오면서 실점으로 이어졌다. 1회말 선두타자 심우준이 3루수 방면 내야 안타를 치고 나갔고, 최인호의 번트가 이어졌다. 투수의 송구 실책이 나왔고, 결국 한화는 무사 2,3루 찬스를 잡았다. 문현빈에게 희생플라이를 허용하며 첫 실점. 강백호와 노시환을 모두 범타 처리하면서 이닝을 끝냈다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 투구를 마친 후 마운드를 내려오는 LG 선발 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

2회를 삼자범퇴로 막은 카라스코는 3회에는 2사 후 최인호에게 안타를 맞았지만, 실점을 하지 않았다.

Advertisement

4회 한화의 집중력에 무너졌다. 선두타자 강백호가 볼넷을 얻어냈고, 노시환의 안타가 나왔다. 페라자의 볼넷으로 만루 위기에 몰린 카라스코는 허인서에게 2타점 적시타를 허용했다. 이어 김태연을 삼진 처리한 뒤 황영묵의 땅볼로 2사가 됐지만, 심우준에게 적시타를 맞았다. 총 4실점(3자책)을 기록하게 된 카라스코는 케네디와 교체돼 마운드를 내려왔다.

Advertisement

케네디는 최인호를 2루수 땅볼로 잡아내면서 이닝을 마쳤다. 카라스코의 실점도 4점에서 그칠 수 있었다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com