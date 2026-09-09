7월 이후 2할? 나 1600타점 김현수야! 대구 하늘 가른 시원한 한방…'0의 행진' 명품투수전 끝냈다 [대구리포트]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] KBO리그 선두를 다투는 두 팀의 격돌. '정상결전'답게 양팀을 대표하는 토종 에이스간의 혈투는 역시 '한방'에 정리됐다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT 위즈의 시즌 13차전.

길게 이어지던 0의 행진이 6회초 마침내 끝났다. KT 김현수의 한방이 삼성 라이온즈 원태인을 좌절시켰다.

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말 그대로 날이 선 두 팀의 맞대결. 양팀 최고의 프랜차이즈스타이자 토종 에이스들까지 출격했다 보니 수비수들의 움직임 역시 기민했다. 실책 하나 없이 치열한 승부가 펼쳐졌다.

KT는 1회초 2사 후 안현민이 우전안타를 쳤지만, 득점 찬스로 이어가진 못했다. 삼성은 달랐다. 2사 후 구자욱-최형우의 연속 안타가 터졌다. 하지만 류지혁이 침묵하며 득점에 실패했다.

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2회는 양팀 공히 3자 범퇴. 이 과정에서 KT의 미친 수비가 나왔다. 2회말 1사 후 삼성 디아즈가 중견수 뒤쪽 펜스를 직격하는 빨랫줄 같은 타구를 날렸는데, KT 중견수 최원준이 펜스에 달라붙듯 점프하며 스파이더맨 같은 슈퍼캐치를 해냈다.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 선발 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

KT는 3회에도 3자 범퇴. 삼성은 1사 후 김지찬의 안타, 2사 후 도루가 나오며 스코어링 포지션에 주자가 나갔지만 후속타가 불발됐다.

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4회초 KT는 안현민의 연타석 안타. 하지만 역시 득점과는 연결짓지 못했다. 삼성은 선두타자 최형우가 안타로 나갔지만, 류지혁의 병살타가 나왔다.

5회 들어 흐름이 달라지는듯 했다. KT는 1사 후 류현인이 안타를 쳤고, 2사 후 권동진이 볼넷을 얻어냈다. 삼성 원태인과 KT 고영표를 통틀어 이날 처음 나은 4사구였다. 하지만 최원준이 2루 땅볼로 물러났다. 삼성은 5회말 3자 범퇴.

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그리고 운명의 6회초가 됐다. KT는 2사 후 힐리어드가 우전안타를 치며 출루했다. 원태인의 주무기 체인지업을 정확하게 공략한 결과였다.

그리고 김현수는 7구까지 가는 풀카운트 승부를 펼쳤다. 7구째 142㎞ 컷패스트볼을 통타, 오른쪽 담장을 넘기는 투런포로 연결했다. 비거리는 114m였다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

김현수는 7월 이후 타율 2할1푼6리의 부진을 겪고 있었다. 고민하던 이강철 KT 감독이 이날 김현수의 타순을 5번으로 내린 이유였다. 하지만 이 한방으로 역시 김현수임을 증명했다. 역대 3번째 1600타점, 시즌 10호 홈런은 덤.

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삼성의 6회말 공격은 다시 3자범퇴로 끝났고, 삼성 벤치는 원태인의 교체를 결정했다. 원태인의 기록은 6이닝 5피안타 1볼넷 2실점, 투구수는 108개였다. 삼진 3개를 곁들인 호투였지만, 김현수의 홈런과 고영표의 호투에 빛이 바랬다.

고영표는 6회까지 볼넷 없이 4피안타 무실점 5K, 투구수는 83개였다. 7회말에도 마운드에 올랐다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com