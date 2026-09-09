韓 금메달 가시밭길 열리나…류지현 감독이 지켜봤다, '3⅓이닝 6실점→6이닝 1실점' 반등을

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 왕옌청이 직전 경기 부진을 털어냈다.

왕옌청은 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 경기에 선발 등판해 6이닝 7안타 1볼넷 1실점을 기록했다.

왕옌청은 다가오는 2026 아이치-나고야 아시안게임에 대만 야구대표팀으로 나간다.

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전력 분석을 위해 류지현 야구대표팀 감독과 이동욱 대표팀 수비코치가 이날 대전을 찾았다. 왕옌청은 린위민과 더불어 한국전 선발 투수로 꼽히고 있다.

왕옌청은 이날 경기 전까지 24경기에 등판해 10승5패 평균자책점 3.85로 한화 유일 10승을 기록하고 있었다.

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올 시즌 비교적 꾸준하게 공을 던지던 왕옌청은 지난 8월 중순 폐렴으로 자리를 비웠다. 지난 3일 KT를 상대로 복귀전을 치렀지만, 3⅓이닝 6실점으로 부진했다.

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후유증을 완전히 털어냈다. 이날 LG를 상대로 92개의 공으로 6이닝을 소화했다. 지난 8월4일 삼성전 이후 약 한 달만에 나온 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭이다.

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1회초를 삼자범퇴로 막은 왕옌청은 2회초 2사 후 구본혁에게 안타를 맞았지만, 오지환을 투수 땅볼로 처리하면서 이닝을 끝냈다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 1회초 2사 1, 2루. 나성범의 강습타구를 호수비로 잡아내고 왕옌청과 하이파이브를 나누고 있는 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

3회초 첫 실점이 나왔다. 선두타자 이주헌에게 안타를 맞은 뒤 홍창기의 땅볼로 1사 1루가 됐다. 다시 신민재가 3루수 땅볼을 치면서 선행 주자가 잡히면서 2사 1루. 그러나 박해민이 우측 몬스터월을 직격하는 대형 2루타를 치면서 첫 실점이 나왔다. 이후 오스틴의 내야 안타로 1,3루 위기에 몰렸지만, 송찬의를 땅볼 처리하면서 추가 실점을 하지 않았다.

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4회초에는 안정적인 수비력까지 보여줬다. 선두타자 문정빈에게 안타를 맞았지만, 구본혁의 땅볼을 직접 잡아 유격수-1루수로 이어가는 병살타로 완성했다. 오지환까지 땅볼로 잡아내면서 세 타자로 이닝을 마칠 수 있었다.

5회초에도 1사 홍창기에게 안타를 맞았지만, 후속 신민재에게 투수 땅볼을 얻어내면서 병살 처리했다.

6회초 1사 후 오스틴에게 2루타를 허용했다. 송찬의를 3루수 땅볼로 잡아냈지만, 문정빈에게 볼넷을 내줬다. 이어 구본혁을 3루수 땅볼로 잡아내면서 아웃카운트 세 개를 모두 채웠다.

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왕옌청이 마운드에 있는 사이 타선은 7점을 지원해줬다. 7-1로 앞선 7회초 마운드를 내려오면서 승리를 기대할 수 있게 됐다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com