곽빈 vs 이로운, 어쩌다 9K 명품 투수전 됐나...어깨 빠져라 던지고 2패, 불쌍하다 [잠실 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 3회초 2사 1루 SSG 에레디아를 삼전 처리한 두산 곽빈이 더웃아웃으로 향하고 있다. 이 삼진으로 시즌 182 탈삼진을 기록함 곽빈은 베어스 국내 선수 단일 시즌 최다 삼진 기록을 달성했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 어떻게 이기나.

두산 베어스 에이스 곽빈이 또 패전의 멍에를 썼다. 못던졌을까. 7이닝 9삼진 1실점. 그런데 패전 투수가 됐다.

두산은 9일 잠실구장에서 열린 SSG 랜더스전에서 0대1로 패했다. 지난주 5연패 이후 6일 SSG전에서 16대9로 승리하며 연패를 끊었다.

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그리고 8일 한화 이글스전에 이어 SSG전 다시 연패에 빠졌다.

문제는 명확하다. 방망이다. 지난주 5연패를 할 때도 심각한 집단 부진에 빠진 타선 때문에 투수들의 활약이 다 묻혔다. 6일 SSG전 16점을 폭발시키며 살아나는 듯 했는데, 8일 한화 류현진을 만나 다시 방망이가 차갑게 식었다. 겨우 팀 1득점.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 7회말 2사 2루 두산 양의지가 잘 맞은 타구가 잡히자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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1득점이면 잘한 것이었다. SSG전은 타격이 더욱 참혹했다. 0대1 패배. 더군다나 SSG 선발은 이로운이었다. 이로운이 실력이 부족한 투수라는 의미가 아니라, 이날이 시즌 중 선발 전환 후 두 번째 경기였다. 선발 경험이 거의 전무한 투수를 상대로, 기만 살려준 꼴이 됐다. 이로운은 6⅔이닝 81구를 투구하며 2안타 무4사구 9삼진 무실점 완벽한 투구를 해버렸다. 데뷔 첫 선발승과 함께 첫 퀄리티스타트, 한 경기 최다 이닝과 최다 탈삼진 기록을 다 갈아치웠다. 데뷔 후 선발 등판 없이, 순수 구원 등판으로만 200경기 이상 출전한 투수가 이후 선발승을 거둔 것은 KBO리그 역대 3번째이며, 순수 구원 200경기 출전 및 50홀드를 동시에 넘긴 투수 기준으로는 역대 첫 번째 기록이다.

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9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. SSG 선발 이로운이 6이닝 무실점 호투를 펼친 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

그렇게 이로운을 수준급 선발로 만들어준 두산 타선. 끝까지 터지지 않았다. 3회 선두 정수빈이 내야 안타로 살아나갔지만 조수행이 병살타로 아웃된 것, 7회 선두 박찬호가 안타를 치고 나가 희생번트로 1사 2루 찬스를 만들었지만 중심 박준순과 양의지가 침묵한 것, 8회 선두 김민석의 사구 출루로 만들어진 찬스에서 대타 박지훈이 번트를 성공시키지 못하고 3구삼진을 당한 것, 9회 대타 세베리노가 안타를 쳐 다시 1사 2루가 됐지만 안재석과 박준순이 충격의 연속 삼진을 당하는 등 아쉬운 장면들만 속출했다. 안재석의 경우 잘 맞은 타구가 우측 파울 라인을 살짝 빗나가는, 불운도 있었다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 8회말 무사 1루 대타 두산 박지훈이 삼진을 당하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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곽빈은 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 합류하기 전 마지막 투구였다. 가을야구, 5위 경쟁에서 어려운 팀 사정을 알기에 혼신의 힘을 다했다. 3회 박성한에게 1타점 적시타를 맞았지만, 그게 결승타가 될 거라 꿈에도 생각 못했을 거다. 하지만 현실이 됐다. 7이닝 9삼진 1실점. 하지만 패전 투수였다.

직전 LG 트윈스전도 똑같았다. 그날은 7이닝 8삼진 1실점이었다. 오스틴에게 맞은 통한의 솔로포 한방에 0대1로 팀이 패하고 곽빈도 울었다. 2경기 연속 이런 일도 흔하지 않은 일이다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com