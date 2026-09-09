'3승9패' 절대열세 뒤집었다! 김현수 결승포 → 빛바랜 원태인 역투…KT-삼성 이제 0.5경기차다 [대구리뷰]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 선발 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 상대전적 3승9패, '천적' 앞에서도 고영표는 의연했다. 1위 팀과 2위 팀이 맞붙은 정상결전, 에이스끼리 맞붙은 명품 투수전의 승부를 가른 건 역시 '큰거 한방'이었다.

KT 위즈는 9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 시즌 13차전에서 6회초 터진 김현수의 결승 투런포를 앞세워 2대0으로 승리했다.

KT는 전날에 이어 2연승을 달리며 이날 승리로 71승째(3무46패)를 거뒀다. 47패째(73승3무)를 기록한 1위 삼성에 단 0.5경기 차이로 바짝 따라붙었다. 한껏 순풍을 받던 삼성의 4연승을 저지한 것은 덤.

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올시즌 내내 이강철 KT 감독은 '삼성'하면 치를 떨었다. 삼성만 만나면 이상할 정도로 경기가 꼬이며 번번이 패하기 일쑤였다.

우천 취소 등의 힘을 빌어 3연패는 당하지 않고 버텼지만, 지난 6월말 끝내 시리즈 스윕을 허용하기도 했다. 리그 최강을 자처하는 삼성의 막강 타선을 상대하는게 쉽지 않았다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기를 준비하고 있는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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이날은 달랐다. 선발 고영표가 7이닝을 무실점으로 책임졌고, 베테랑 김현수가 오랜 부진을 이겨낸 한방으로 팀 승리를 이끌었다. KT는 삼성을 턱밑까지 추격하며 1위 탈환 분위기를 드높일 수 있게 됐다.

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이날 승리가 특히 중요한 건 두 팀이 아직 3경기를 남겨뒀고, 이 3경기가 정규시즌 가장 마지막 3연전으로 편성될 가능성이 높기 때문이다. 경기전 만난 이강철 KT 감독은 "마지막 3경기 치르기전에 2경기반 이내로는 따라다녀야 야구팬들이 재미있게 보시지 않겠나"라며 은근한 호승심을 내비쳤다.

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박진만 삼성 감독은 전날 김도영의 홈런에 감탄하는 한편, 소속 선수들의 부상관리에 고심하는 모습이었다. 그러면서도 신인 장찬희의 씩씩한 투구에 "포커페이스만큼은 오승환보다 낫다"며 높은 점수를 줬다.

KT는 선발 라인업에도 변화를 줬다. 최원준(중견) 허경민(3루) 안현민(우익) 샘 힐리어드(좌익) 김현수(지명) 김상수(2루) 류현인(1루) 한승택(포수)권동진(유격) 라인업으로 경기에 임했다. 2번 허경민에 대해 이강철 감독은 "타격의 흐름을 고려한 선택"이라고 했다. 선발은 '퀄리티스타트의 사나이' 고영표.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

삼성은 김지찬(중견) 김성윤(우익) 구자욱(좌익) 최형우(지명) 류지혁(2루) 전병우(3루) 르윈 디아즈(1루) 강민호(포수) 이재현(유격)으로 맞섰다. 전날 자신의 파울타구에 맞아 교체됐던 류지혁은 다행히 아무 이상 없이 선발 출전했다. 시즌아웃급 부상으로 빠졌던 김상준도 이날 1군에 돌아왔다. 선발은 '푸른피의 에이스' 원태인.

말 그대로 날이 선 두 팀의 '정상결전'이었다. 고영표와 원태인은 양팀을 대표하는 프랜차이즈스타이기도 하다. 수비수들 역시 바짝 기합이 올라 실책 하나 없이 호수비의 연속이었다.

KT는 1회초 2사 후 안현민이 우전안타를 쳤지만, 득점 찬스로 이어가진 못했다. 삼성은 달랐다. 2사 후 구자욱-최형우의 연속 안타가 터졌다. 하지만 2사 1,2루에서 류지혁이 침묵했다.

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2회는 양팀 공히 3자 범퇴. 이 과정에서 KT의 미친 수비가 나왔다. 2회말 1사 후 삼성 디아즈가 중견수 뒤쪽 펜스를 직격하는 빨랫줄 같은 타구를 날렸는데, KT 중견수 최원준이 펜스에 달라붙듯 점프하며 스파이더맨 같은 슈퍼캐치를 해냈다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 2회 삼성 디아즈의 큼지막한 타구를 펜스 앞에서 잡아내고 있는 KT 최원준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

KT는 3회에도 3자 범퇴. 삼성은 1사 후 김지찬의 안타, 2사 후 도루가 나오며 스코어링 포지션에 주자가 나갔지만 후속타가 불발됐다.

4회 들어 KT는 안현민, 삼성은 최형우가 각각 연타석 안타를 쳤지만 모두 득점과 이어지지 않았다.

5회 들어 흐름이 달라지는듯 했다. KT는 1사 후 류현인이 안타를 쳤고, 2사 후 권동진이 볼넷을 얻어냈다. 삼성 원태인과 KT 고영표를 통틀어 이날 첫번째 4사구였다. 하지만 최원준이 2루 땅볼로 물러났다. 삼성은 5회말 3자 범퇴.

그리고 운명의 6회초가 됐다. KT는 허경민의 3루쪽 안타성 타구가 삼성 3루수 전병우의 호수비에 가로막혔다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

하지만 KT는 꺾이지 않았다. 2사 후 힐리어드가 우전안타를 치며 출루했다. 원태인의 주무기 체인지업을 정확하게 공략한 결과였다.

그리고 김현수는 7구까지 가는 풀카운트 승부를 펼쳤다. 7구째 142㎞ 컷패스트볼을 통타, 오른쪽 담장을 넘기는 투런포를 쏘아올렸다. 비거리는 114m였다.

김현수는 7월 이후 타율 2할1푼6리의 부진을 겪고 있었다. 고민하던 이강철 KT 감독이 이날 김현수의 타순을 5번으로 내린 이유였다. 하지만 야구로 증명했다. '역시 김현수'라는 탄성이 나올만한 한방이었다. 김현수는 이 한방으로 프로야구 통산 최형우(1833개) 최정(1681개)에 이은 역대 3번째 1600타점 고지에 도달했다.

삼성의 6회말 공격이 3자범퇴로 끝나자, 삼성 벤치는 원태인의 교체를 결정했다. 6이닝 5피안타 1볼넷 2실점, 투구수는 108개였다. 최고 150㎞ 직구에 슬라이더, 투심, 컷패스트볼, 체인지업을 섞었다. 삼진 3개를 곁들인 호투였지만, 김현수의 홈런과 고영표의 완벽투에 빛이 바랬다. 필승조 이승민이 7회초를 3자 범퇴로 막았다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 주먹을 쥐어보이는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

고영표는 7회 2사에서 전병우에게 몸에맞는볼을 내주며 이날 첫 4사구를 기록했지만, 디아즈를 땅볼 처리하며 이날 자신의 임무를 다했다. 7이닝 4피안타 1사구 무실점, 5K에 투구수는 97개였다. 직구 최고 구속은 141㎞에 불과했지만, 정교한 제구와 완급조절, 압도적인 수싸움의 힘을 보여줬다.

삼성은 8회초 김태훈과 배찬승, KT는 8회말 손동현이 등판해 실점 없이 이닝을 마쳤다. 9회초 삼성의 선택은 양창섭. 역시 실점없이 끝냈다.

9회말 KT는 마무리 박영현이 등판했다. 9월 들어 3일 한화 이글스전(1⅓이닝 2피안타 3실점 2자책) 6일 KIA 타이거즈전(0이닝 2피안타 1실점)으로 부진을 거듭하던 그는 전날 SSG 랜더스전에선 비로소 안정감을 찾았다.

터닝포인트를 찾은 호투는 이날도 이어졌다. 박영현은 첫 타자 김성윤을 루킹 삼진으로 돌려세웠다. 구자욱에게 볼넷을 내줬지만, 다시 최형우를 삼진 처리한 박영현은 대타 이창용마저 삼진으로 처리하며 기어코 팀 승리를 지켜냈다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 박영현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com