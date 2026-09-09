역대 37번째 200승 감독 된 이숭용 "나 혼자 만든 기록 아니다" [잠실 현장]

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "나 혼자 만든 기록이 아니다."
SSG 랜더스 이숭용 감독이 KBO리그 역대 37번째 200승 감독이 됐다.
이 감독이 이끄는 SSG는 9일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 1대0으로 승리했다. 선발 전환 후 두 번째 경기에 나선 이로운이 6⅔이닝 9삼진 무실점 호투로 첫 선발승을 따냈다. 가을야구 경쟁으로 갈 길 바쁜 두산에 제대로 고춧가루를 뿌렸다.
이 승리는 이 감독의 통산 200승 경기가 됐다. 2024 시즌부터 SSG 지휘봉을 잡고 더그아웃 수장이 된 이 감독은 첫 시즌 72승, 그리고 지난 시즌 75승을 수확했다. 그리고 이날 승리로 시즌 53번째 승리를 챙겼다. 정확히 200승 숫자가 채워졌다.
이 감독은 경기 후 "감독으로서 통산 200승이라는 의미 있는 기록을 달성해 기쁘고 감사하다"며 "이 기록은 나 혼자 만든 것이 아니라 지난 3년간 함께해준 코칭스태프와 선수, 그리고 프런트가 함께 만들어준 결과라고 생각한다"고 소감을 밝혔다.
이 감독은 이어 "올시즌 어려운 순간에도 끝까지 선수단을 믿고 응원해 주신 팬 여러분께도 진심으로 감사드린다. 앞으로 랜더스가 팬 여러분께 자랑이자 자부심이 될 수 있도록 감독으로서 최선을 다하겠다"고 인사를 전했다.
이 감독은 이날 경기에 대해 "이로운이 두 번째 선발 등판에서 경쟁력을 증명했다. 살얼음판 투수전에서 김민, 전영준, 조병현도 이로운의 데뷔 첫 선발승을 지켜줬다. 이로운은 올시즌 여려모로 힘든 일이 많았을텐데, 앞으로도 오늘 경기와 같이 자신있게 본인의 공을 던져주기를 기대한다"고 격려했다.
잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com