역대 37번째 200승 감독 된 이숭용 "나 혼자 만든 기록 아니다" [잠실 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "나 혼자 만든 기록이 아니다."

SSG 랜더스 이숭용 감독이 KBO리그 역대 37번째 200승 감독이 됐다.

이 감독이 이끄는 SSG는 9일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 1대0으로 승리했다. 선발 전환 후 두 번째 경기에 나선 이로운이 6⅔이닝 9삼진 무실점 호투로 첫 선발승을 따냈다. 가을야구 경쟁으로 갈 길 바쁜 두산에 제대로 고춧가루를 뿌렸다.

Advertisement

이 승리는 이 감독의 통산 200승 경기가 됐다. 2024 시즌부터 SSG 지휘봉을 잡고 더그아웃 수장이 된 이 감독은 첫 시즌 72승, 그리고 지난 시즌 75승을 수확했다. 그리고 이날 승리로 시즌 53번째 승리를 챙겼다. 정확히 200승 숫자가 채워졌다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 이날 승리로 통산 200승을 달성한 이숭용 감독이 선수들의 축하를 받고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

이 감독은 경기 후 "감독으로서 통산 200승이라는 의미 있는 기록을 달성해 기쁘고 감사하다"며 "이 기록은 나 혼자 만든 것이 아니라 지난 3년간 함께해준 코칭스태프와 선수, 그리고 프런트가 함께 만들어준 결과라고 생각한다"고 소감을 밝혔다.

Advertisement

이 감독은 이어 "올시즌 어려운 순간에도 끝까지 선수단을 믿고 응원해 주신 팬 여러분께도 진심으로 감사드린다. 앞으로 랜더스가 팬 여러분께 자랑이자 자부심이 될 수 있도록 감독으로서 최선을 다하겠다"고 인사를 전했다.

Advertisement

이 감독은 이날 경기에 대해 "이로운이 두 번째 선발 등판에서 경쟁력을 증명했다. 살얼음판 투수전에서 김민, 전영준, 조병현도 이로운의 데뷔 첫 선발승을 지켜줬다. 이로운은 올시즌 여려모로 힘든 일이 많았을텐데, 앞으로도 오늘 경기와 같이 자신있게 본인의 공을 던져주기를 기대한다"고 격려했다.

Advertisement

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com