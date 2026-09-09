믿기 힘든 집단 타격 부진...충격 영봉패 그 후, 잠실의 불은 꺼지지 않았다 [잠실 현장]

사진=김용 기자

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 불꺼지지 않은 잠실구장.

너무나 충격적인 패배가 또 나왔다. 결국 할 수 있는 건 훈련 뿐이었다.

두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기가 열렸던 9일 잠실구장. 경기는 SSG의 1대0 승리로 끝났다. 두산은 심각한 빈타로 선발 전환에 나선 SSG 이로운의 첫 선발승 제물이 되고 말았다.

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이날 뿐 아니다. 지난주 LG 트윈스-SSG로 이어지는 6연전 중 5연패를 당했다. 정말 심각한 타격 집단 슬럼프. 그나마 6일 SSG 3연전 마지막 경기에서 16득점을 하며 살아나나 했더니, 8일 한화 이글스전 류현진을 만나 다시 1득점으로 추락했다. 그리고 또 무득점 영봉패로 자존심을 구겼다. 찬스가 여러번 있었지만, 결정타가 지긋지긋하게 나오지 않았다. 팀 전체 3안타에 그쳤다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 7회말 2사 2루 두산 양의지가 잘 맞은 타구가 잡히자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

에이스 곽빈은 2경기 연속 7이닝 1실점 패전 투수가 됐다. 직전 LG 트윈스전도 0대1로 패했기 때문이다. 8회와 9회 연속으로 희생 플라이 1개를 치지 못해 졌었다.

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자존심을 떠나 이제 현실이다. NC 다이노스가 이날 KIA 타이거즈를 꺾으며 양팀의 승차가 3.5경기로 좁혀졌다. 주말 맞대결 2연전이 있다. 어떻게든 NC를 만나기 전까지 타격감을 살려야 하는 수밖에 없다.

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결국 경기 후 특타까지 진행됐다. 예외는 없었다. 주장 양의지까지 등장했다. 올시즌 경기 후 수비 훈련을 한 적은 있었지만, 그라운드에 조명을 켜놓고 특타를 한 건 이날이 처음이었다. 그만큼 심각한 상황임이 감지된다.

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과연, 특타로 두산 방망이는 살아날 수 있을까. 10일 키움 히어로즈를 만난다. 상대 선발은 박준현이다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com