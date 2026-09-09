'LG 한 이닝 12실점 굴욕, 또 발목 잡혔다…'대만 국대의 미친 반등' 한화, 또 이겼다 '5연승' [대전 리뷰]

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 갈 길 바쁜 LG 트윈스의 발목을 잡았다.

한화는 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 홈 경기에서 19대3으로 승리했다. 한화는 5연승을 달리면서 시즌 54승(3무65패) 째를 거뒀다. LG는 4연패. 시즌 전적 68승1무55패가 됐다.

이날 한화생명볼파크에는 류지현 야구대표팀 감독이 왔다. 9월 중순 열리는 2026 아이치-나고야 아시안게임에 대만 대표팀으로 나가는 왕옌청을 보기 위함이었다.

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폐렴으로 8월 중순 자리를 비웠던 왕옌청은 지난 3일 KT전에서 3⅓이닝 6실점으로 부진했다. 그러나 이날 6이닝을 1실점으로 틀어막으면서 선발투수로서 제몫을 완벽하게 했다. 왕옌청은 시즌 11승(5패) 째를 수확했다.

왕옌청에 이어 짐머맨(1이닝 무실점)-주현상(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 2실점)이 차례로 등판했다.

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LG는 메이저리그 112승에 빛나는 카를로스 카라스코가 무너졌다. 카라스코는 KBO 7번째 등판인 이날 3⅔이닝 4실점(3자책)으로 흔들렸다. KBO 입성 이후 처음으로 5회 이전에 마운드를 내려갔다.

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카라스코에 이어서는 존 케네디(⅓이닝 2실점)-고우석(1이닝 무실점)-이상영(⅓이닝 1실점)-우강훈(1⅔이닝 무실점)-김윤식(0이닝 5실점)-배재준(⅔이닝 4실점)-조원태(⅓이닝 3실점)이 나왔다.

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이날 한화는 심우준(유격수)-최인호(중견수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-요나단 페라자(우익수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-황영묵(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(1루수)-송찬의(좌익수)-문정빈(지명타자)-구본혁(3루수)-오지환(유격수)-이주헌(포수)-홍창기(우익수)가 선발 라인업에 이름을 올렸다.

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한화는 1회말부터 점수를 뽑으면서 기선 제압을 했다. 선두타자 심우준이 내야 안타로 출루했고, 최인호의 번트가 수비 실책으로 이어지면서 무사 2,3루 찬스를 잡았다. 이어 문현빈의 희생플라이로 1-0을 만들었다.

3회초 LG도 균형을 맞추는 점수를 냈다. 2사 1루에서 박해민이 '몬스터월' 상단을 직격하는 큼지막한 2루타를 때려냈다. 1루 주자였던 신민재가 홈을 밟으면서 1-1 균형이 맞았다.

4회말 한화가 집중력을 본격 발휘했다. 강백호의 볼넷과 노시환의 안타, 페라자의 볼넷으로 무사 만루 찬스를 잡았다. 이어 허인서의 2타점 적시타로 3-1이 됐고, 2사 후 심우준의 안타로 한 점을 더했다.

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분위기를 탄 한화는 5회 다시 무사 만루를 만들었다. 고우석이 급한 불 끄기에 나섰지만, 밀어내기 볼넷으로 이어졌다. 이후 허인서와 김태연을 각각 삼진과 뜬공으로 잡아냈지만, 황영묵의 내야 안타로 3루 주자에게 홈을 허용했다.

6회말에는 최인호와 문현빈의 볼넷, 강백호의 땅볼로 만들어진 1사 1,3루에서 노시환 타석 때 폭투가 이어졌다. 3루 주자가 홈을 밟으면서 점수는 7-1이 됐다.

8회말 한화가 승부에 쐐기를 박았다. 선두타자 최인호의 볼넷을 시작으로 문현빈의 2루타, 강백호의 볼넷이 나왔다. 무사 만루에서 노시환의 1타점 적시타와 유민의 밀어내지 몸에 맞는 볼, 허인서의 2타점 적시타로 11-1까지 점수를 벌렸다.

한화의 공격은 멈추지 않았다. 김태연이 뜬공으로 돌아섰지만, 황영묵의 볼넷으로 다시 만루가 됐다. 심우준의 땅볼로 한 점을 추가하면서 12-1을 만들었다. 이후 장규현과 문현빈의 연속 볼넷으로 다시 한 번 밀어내기가 나왔고, 이어 한지윤의 만루 홈런이 터지면서 17-1이 됐다. 만루 홈런 이후 박정현과 유민의 연속 안타로 한 점을 더했고, 배승수의 몸 맞는 공과 김태연의 적시타가 나왔다. 점수는 19-1.

LG도 9회초 무사 만루 찬스를 잡았지만, 천성호의 2타점 적시타 이후 추가점이 나오지 않으면서 결국 따라잡기에 실패했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com