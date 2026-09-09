"7이닝 무실점, 최고의 투수" 고영표 완벽투에 이강철 함박웃음…KT 1위 탈환 '눈앞' [대구승장]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기를 준비하고 있는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 1위팀 상대로 완벽한 승리. 사령탑의 얼굴도 웃음이 가득해졌다.

KT 위즈는 9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 선발 고영표의 7이닝 무실점 97구 완벽투와 김현수의 결승 투런포를 앞세워 2대0 승리를 따냈다. 삼성 선발 원태인도 6이닝 2실점으로 역투했지만, 팀 패배에 빛이 바랬다.

이날 승리로 KT는 올시즌 71승째(3무46패)를 거뒀다. 47패째(73승3무)를 기록한 1위 삼성에 단 0.5경기 차이로 바짝 따라붙었다. 한껏 순풍을 받던 삼성의 4연승을 저지한 것은 덤.

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특히 상대전적 3승9패로 몰리던 천적이 하필 한국시리즈 맞대결 가능성이 가장 높은 1위팀이라는 점도 KT에겐 찜찜한 요소였다. 여기에 정규시즌 막판 3연전이 유력한 상황. 경기전 만난 이강철 KT 감독은 "막판까지 2경기반 이상 떨어지면 안된다. 그래야 팬들이 재미있으니까"라며 껄껄 웃는 한편, 숨길 수 없는 조바심도 언뜻 내비쳤다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 선발 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

결국 삼성 상대가 KT가 가야할 길도 보여주는 경기였다. 팀홈런 꼴찌팀인 KT지만, 힐리어드 안현민 장성우 김현수 최원준 등 필요할 때 한방을 쳐줄 수 있는 장타력 있는 클러치히터이 가득하다. 벤치에도 김민혁 이정훈 문상철 장진혁 같은 좋은 타자들이 준비돼있다.

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일단 선발투수 싸움을 대등하게 이끌어가면서 중후반 '한방'을 노려야한다는 것. 불펜 평균자책점 3.92로 리그 1위를 자랑하는 팀이긴 하지만, 무대가 중요한 경기, 강팀간의 맞대결, 포스트시즌 등 큰 무대로 바뀌면 상황이 또 달라지기 마련이다.

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선발 고영표가 7이닝을 무실점으로 책임졌고, 7월 이후 타율 2할1푼6리의 부진에 시달리던 베테랑 김현수가 그것도 삼성 에이스 원태인을 상대로 시즌 10호 투런포를 가동하며 팀 승리를 이끌었다. 프로야구 역대 3번째 1600타점이란 대기록에도 입맞춤한 뜻깊은 순간이었다.

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경기 후 이강철 감독은 "선발 고영표가 많은 이닝을 소화하면서 최고의 투구를 해줬다. 상대 선발 투수도 좋았지만 맞대결에서 지지 않으면서 팀 승리의 발판을 마련했다. 손동현과 박영현도 연이틀 좋은 투구를 해줘 승리할 수 있었다"며 찬사를 보냈다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

이어 "타선에선 상대에게 끌려가는 양상이었는데 6회초 2사 후 힐리어드가 안타로 출루했고 김현수가 결정적인 홈런으로 분위기를 가져왔다. 1600타점 축하한다"고 강조했다.

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또 "야수들이 전체적으로 수비에서 좋은 집중력을 보여줬다. 특히, 최원준의 호수비로 팽팽한 흐름을 이어갈 수 있었다. 선수들 모두 고생 많았다"면서 "원정 경기에 찾아와 응원해주신 팬분들에게 감사하다"고 거듭 강조했다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com