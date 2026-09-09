"내가 야구 제일 못해…창피해도 내가 욕먹는게 낫다" 38세 김현수에게 '3년 50억' 가치가 책정된 이유 [인터뷰]

인터뷰에 임한 김현수. 김영록 기자

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "스트레스? 내가 제일 많이 받는다. 베테랑이 제일 외롭다. 야구 못하면 창피하지 않나. 그래도 누군가 해야할 일이라면, 내가 욕먹는게 낫다."

7월 이후 타율 2할1푼6리. 길었던 부진의 끝에 뜨거운 환희가 있었다.

KT 위즈는 9일 대구 삼성 라이온즈전에서 명품 투수전 끝에 2대0, 힘겨운 승리를 거뒀다.

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양팀 합쳐 출루한 타자는 고작 14명 뿐. 안타 10개, 볼넷 3개, 몸에맞는볼 1개가 전부였다.

1위 팀과 2위 팀의 정상 결전, 프랜차이즈 스타이자 토종 에이스인 고영표-원태인의 맞대결. 야수들도 전부 날이 섰다. 그림 같은 호수비가 잇따라 쏟아졌다.

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이런 날의 승리는 결국 '결정적 한방'에서 갈리기 마련. 6회초 김현수의 방망이에서 마침내 '0의 행진'이 끝났다. 김현수는 원태인을 상대로 오른쪽 담장을 넘기는 결승 투런포를 쏘아올리며 이날의 주인공이 됐다.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

경기 후 만난 김현수는 "(고)영표가 너무 잘 던졌다. 우리가 선취점을 가져가는게 중요하다고 봤다. 원태인 공이 진짜 좋았는데, 나한테 실투 2개가 연속으로 왔다. 첫번째는 놓쳤고, 두번째가 홈런이 됐다. 운이 좋았다"고 돌아봤다. "요즘 우리 팀 공격이 좋지 않은데, 그중에서 내가 제일 못한다. 분발해야할 사람들이 있는데, 그중 1순위가 나"라는 자책도 덧붙였다.

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"야구를 그렇게 오래 했는데 아직도 뭐가 뭔지, 왜 안되는지 잘 모르겠다. 타격코치님, 전력분석팀 도움을 받아 연습할 뿐이다. 덕분에 이렇게 버티고 있다. 남은 기간 더 연습하고 연구해서 다시 끌어올리겠다. 그나마 우리팀이 1등을 하고 있어 천만다행이다."

이날은 삼성 전이긴 했지만, 김현수는 평소 다른 팀과의 경기 때도 삼성 경기에 신경쓰지 않는다고. 경기 후 결과를 찾아보거나 순위표도 보지 않는다고 했다. 김현수는 "내 야구 철학은 '너(김현수)나 잘해라'다. 내 것만 신경쓴다. 후배들한테도 '우리 거 먼저 잘하자. 안되는 부분 찾아보자'는 이야기를 많이 했다"고 강조했다.

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통산 1600타점 대기록은 사실 몰랐다고. 그는 "더그아웃 들어와서 알았다"면서 미소지었다.

마침 상대편 더그아웃에 통산 타점 1위(1833개) 최형우가 있었다. 김현수는 그 비결에 대해 "야구 안 아프고 오래하면 된다. (최)형우 형은 나보다 더 안아프고 더 오래 한 것"이라며 우문현답을 했다. 이어 "요즘 선수들은 무슨 관리가 그렇게 많이 필요한지 모르겠다. 좀더 자기 자신을 혹독하게 다루길 바란다"는 일침도 던졌다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

"내가 제일 스트레스받고, 내가 제일 외롭다. 어린 선수들은 물어보고 위로받을 사람이라도 있지, 나한테 누가 무슨 위로를 해줄 건다. 혼자 이겨낼 뿐이다. 그래도 또 목소리 내야한다. 야구 못하는데 잔소리하기 창피하다. 그래도 누군가 해야할 일이니까, 내가 욕먹는게 낫다. 내가 없어도 (장)성우가 해준다. 그게 우리팀의 강점이다."

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김현수는 "난 더이상 약점을 극복하고 할 나이는 아니다. 은퇴가 다가오는구나 싶을 뿐"이라면서도 "매일매일, 한타석 한타석이 다 다르다. 그저 그 한타석 한타석을 잘하기 위해 집중할 뿐"이라고 강조했다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com