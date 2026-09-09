미래에서 왔나? 결국 이강철 뜻대로 됐다 → LG KIA 대충격 동반 연패! 이제 진짜 삼성만 잡으면 된다

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움이 8대3으로 승리했다. 3연패에 빠진 LG 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 정규시즌 우승레이스가 결국 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 2파전으로 좁혀지는 모양새다. 3위 LG 트윈스와 4위 KIA 타이거즈가 연패에 빠지면서 선두권과 격차가 급격히 벌어졌다.

KT는 9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 맞대결서 2대0으로 승리했다. KT는 1위 삼성을 0.5경기 차이로 따라붙었다. LG와 KIA는 나란히 패배했다. KT와 LG의 승차는 이제 6경기. 2-3위 역전 가능성은 극도로 희박해졌다. 2강 구도가 완성됐다.

이강철 KT 감독이 기대한 시나리오다.

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이 감독은 지난 4일 LG가 삼성을 꺾자 오히려 걱정했다. 당시만 해도 KT가 삼성에 0.5경기 앞선 1위였다. 단순하게 생각하면 KT는 LG를 응원하는 게 당연하다. 삼성이 져야 KT가 앞서나갈 수 있다.

그러나 이 감독은 오히려 LG가 지치길 바랐다. 3위 LG가 최상위권으로 치고 올라오는 모양새를 가장 경계했다. 삼성에 1위를 내줘도 좋으니 3위권 LG와 KIA를 아예 확실하게 떨쳐내는 편이 편안하다는 것이다.

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이 감독은 "이 감독은 "2강을 갖춰놓고 가는 게 편하다. 한 팀만 잡으면 된다는 생각으로 가면 된다. 그런데 두 팀을 잡으려고 하면 그건 쉽지 않다"고 진단했다.

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잔여 대진도 LG가 끼어들면 KT는 피곤하다. KT는 삼성과 3경기, LG와 1경기를 남겼다. 삼성은 자력으로 잡을 수 있지만 LG는 결과를 기다려야 하는 입장이다. 삼성과 3경기 물고 물리는 사이 LG가 더 따라붙을 위험도 있다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KT 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 팬들에게 인사 후 그라운드를 나서는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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하지만 이러한 걱정은 거의 사라졌다. LG는 이제 3위 사수에 올인해야 하는 처지다. KT는 이제 정말 '한 팀(삼성)'만 잡으면 된다.

이 감독은 "괜히 위에 있으면 불안하다. 근소한 차이로 쫓아가는 2등이 마음은 편하다"며 속내를 털어놨다. 이 말까지도 맞아들어가고 있다.

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게다가 KT는 삼성보다 3경기를 덜 치렀다. 여기서 2승 1패만 거둬도 삼성과 동률이고 3승을 거두면 역전이다.

삼성과 KT의 남은 3차례 맞대결이 사실상 정규시즌 1위 결정전이 될 전망이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com