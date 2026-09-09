'1루 쳐다보지도 않는다' 이팀만 만나면 투수는 '힐링'…시즌 내내 단 17도루 '키움은 왜 뛰질 않나' [잠실 포커스]

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 상대 투수는 1루에 주자를 두고도 굳이 1루 쪽으로 고개를 돌릴 필요가 없다. 퀵모션을 서두를 이유도, 피치아웃을 고민할 이유도 없다. 주자가 뛸 생각을 아예 하지 않으니 마운드 위의 투수는 오직 타자와의 승부에만 100% 집중하면 된다.

4년 연속 최하위 위기에 놓인 키움 히어로즈가 그라운드 위에서 가장 치명적인 '정적'에 갇혔다.

키움은 지난 8일까지 치른 128경기에서 단 17개의 도루를 기록하는 데 그쳤다. 경기당 0.13개, 산술적으로 8경기를 치러야 겨우 베이스 하나를 훔치는 꼴이다. 이 페이스라면 1983년 삼미 슈퍼스타즈가 남긴 43년 묵은 역대 한 시즌 최소 팀 도루(36개) 기록마저 가볍게 갈아치울 태세다.

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팀 도루 1위 NC 다이노스(136개)의 10분의 1을 겨우 넘는 수준이다. 리그 전체에서 24명의 선수가 두 자릿수 도루를 기록 중이지만, 키움은 5도루를 넘긴 선수조차 전무하다. 팀 내 1위가 부상으로 빠져 있는 이주형(4도루)이고, 박주홍과 임병욱이 각각 3개로 뒤를 잇는다.

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젊은 유망주들이 대거 포진해 가장 역동적이어야 할 팀이 왜 뛰질 않게 됐을까. 현대 야구에서 주자의 도루 위협은 상대 선발과 불펜 투수의 투구 밸런스를 흔드는 가장 강력한 무기다.

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도루가 사라진 야구의 대가는 상대 배터리의 안락함으로 고스란히 이어진다. 주자가 뛰지 않으니 상대 배터리는 볼카운트 싸움에서 유리한 변화구를 마음껏 구사하고, 세트포지션에서도 서두름 없이 완벽한 릴리스 포인트로 공을 던진다.

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팀 타율(2할4푼3리), 득점(493점), 장타율(0.353), OPS(0.676) 모두 리그 꼴찌다. 방망이로 점수를 뽑지 못하면 기동력과 작전으로 흔들어야 하지만, 주루마저 얼어붙으면서 상대 투수들을 리그 최고의 에이스로 만들어주는 악순환이 반복되고 있다.

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키움 설종진 감독은 8일 이용규 2군 작전/주루 코치를 1군 타격 보조코치로 콜업했다. 설 감독은 "데이터를 보면 작년 팀 도루(50~60개 수준)의 80%를 송성문과 이주형 선수가 책임졌다"며 "하지만 송성문은 메이저리그로 떠났고, 이주형은 부상으로 이탈했으며 주축 선수 3~4명이 전력에서 빠지다 보니 자연스럽게 도루를 시도할 자원 자체가 사라졌다"라고 털어놨다.

이어 젊은 선수들의 주루 능력에 대해서도 "선수들의 주력이라는 게 단기적으로 훈련한다고 해서 하루아침에 빨라지는 것이 아니다"라며 "신인급 선수들을 대거 기용하고 있지만, 실제로 그라운드에서 과감하게 뛸 수 있는 스피드와 센스를 갖춘 선수는 손에 꼽힌다"라고 고충을 토로했다.

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실제로 타선의 무게감을 위해 안치홍, 서건창 등 30대 중후반 베테랑들의 출전 비중이 늘어나면서 기동력은 더욱 떨어질 수밖에 없는 구조적 한계에 부딪혔다.

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키움은 8일 주루 라인을 개편했다. 기존 김준완 작전/주루/외야 코치가 3루 작전/주루/외야 코치를 맡고 새롭게 올라온 이 코치가 작전/주루코치 자리에 선다. 그라운드 공기를 바꾸겠다는 의지다.

설 감독은 "도루 숫자가 적다는 점은 인정한다. 하지만 우리가 원하는 것은 단순한 도루를 떠나 그라운드 위에서 '과감하게 한 베이스를 더 파고드는 플레이'"라며 "선수단 전체에 그런 공격적인 주루 메시지를 전하기 위해 코칭스태프를 개편했다"라고 강조했다.

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이어 내년 시즌 구상에 대해서도 "맨날 타격만 쳐다보고 있을 수도 없고, 매일 번트만 댈 수도 없다"라며 "현재 퓨처스팀의 젊고 발 빠른 선수들에게 2군 경기에서 실패하더라도 도루와 과감한 주루를 많이 시도해보라고 지시해 뒀다. 마무리 캠프를 통해 면밀히 점검하고 훈련해서 내년에는 완전히 달라진 기동력을 구축할 것"이라고 밝혔다.

뛰지 않는 주자는 투수에게 공짜 휴식을 주는 것과 다름없다. 도루 실패가 두려워 1루에 멈춰 서 있는 '거북이 야구'를 깨부수지 못한다면, 영웅 군단의 내년은 더 힘들어질 수도 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com