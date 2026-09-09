33홀드 1점대 ERA→충격 부진, AG 탈락→선발 전환 대모험→감격 첫 승...그런데 왜 "죄송하다" 사과했나 [잠실 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. SSG 선발 이로운이 6이닝 무실점 호투를 펼친 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "내 책임이 큰 것 같아서…."

역시 1라운드 출신 선수는 뭐가 달라도 달랐다. 선발 전환 후 단 두 번째 경기, 이렇게 잘 던질 거라 누가 예상이나 했을까.

SSG 랜더스 이로운이 감격의 첫 승을 기록했다. 이로운은 9일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에 선발로 등판, 6⅔이닝 9삼진 무실점 역투로 팀의 1대0 승리를 이끌었다. 상대 득점이 없었으니, 당연히 이로운의 개인 승리도 따라왔다.

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이로운은 2023년 데뷔 후 무려 18승의 기록이 있는 투수다. 그런데 왜 감격의 첫 승이라고 했을까. 첫 선발승이었기 때문이다.

이로운은 2023년 1라운드 지명을 받고 데뷔, 강력한 구위를 앞세워 중간 투수로 큰 역할을 했다. 지난 시즌이 대단했다. 75경기 6승5패33홀드1세이브 평균자책점 1.99를 기록했다. 리그 최상급 필승조 투수로 거듭났다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. SSG 이로운이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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올해도 그 상승세를 이어갈 걸로 보였다. 하지만 작년 그 투수가 맞나 할 정도로, 믿기 힘든 부진을 겪었다. 여기에 아픔도 있었다. 고대했던 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 명단에서 제외됐다. 이로운이 지난해만큼이 아니고, 그것에 따라가는 정도 수준의 활약만 했더라도 대표팀 선수가 될 거라 보는 시각이 지배적이었다. 25세 이하 투수 중 그런 기록과 구위를 갖고 있는 선수가 없었기 때문이다. 하지만 지난 성적만 보고 선수를 뽑을 수도 없는 노릇이었다.

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결국 대표팀 탈락과 맞물려, 아예 2군으로 내려갔다. 선발 전환을 시도하기 위해서였다. 갑작스러운 건 아니었다. 이숭용 감독은 이로운의 투구 스타일을 보고 충분히 선발로 성공 가능성이 있다고 일찍부터 평가를 내리고 있었다. 선수 본인도 기회가 주어진다면 선발로 도전해보고픈 욕심이 있었다. 이 감독은 "이로운이 만약 아시안게임에 간다면, 올시즌 후 선발 전환을 시도하려 했다. 하지만 선수 미래를 생각해 그 프로젝트를 더 앞당기기로 했다"고 밝혔었다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. SSG 선발 이로운이 7회 2사 2루 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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2군에서 배영수 재활코치와 절치부심 준비한 이로운은 지난 3일 키움 히어로즈전에 첫 선발 등판을 해 4이닝 2실점으로 성공적인 경기를 했다. 그리고 두산전에서 곧바로 새 역사를 썼다. 데뷔 첫 선발승과 함께 첫 퀄리티스타트, 한 경기 최다 이닝과 최다 탈삼진 기록을 다 갈아치웠다. 데뷔 후 선발 등판 없이, 순수 구원 등판으로만 200경기 이상 출전한 투수가 이후 선발승을 거둔 것은 KBO리그 역대 3번째이며, 순수 구원 200경기 출전 및 50홀드를 동시에 넘긴 투수 기준으로는 역대 첫 번째 승리였다.

이로운은 "이렇게 선발로 던질 수 있는 기회를 만들어주셔서 너무 감사드린다"고 말하며 "잘 하려고 하기보다, 준비한 걸 보여주고 싶은 마음이었는데 그게 잘 된 것 같아 기분이 좋다"는 소감을 밝혔다.

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사진=김용 기자

이로운은 어색한 선발 투구에 대해 "처음 던질 때는 이닝당 개수가 많아서 힘들었다면, 오늘은 이닝이 주는 부침도 있다는 걸 느꼈다. 앞으로 더 보완해야 할 점들"이라고 설명했다. 통산 233경기를 불펜으로만 던지다 2경기째 선발로 나선 투수니 다른 점들이 많을 수밖에 없다. 이로운은 그러면서도 "불펜 투수는 매일 심리적 부담이 있었는데, 선발은 한 번 던지면 푹 쉴 수 있다는 게 너무 좋기는 하다"며 밝게 웃었다.

이로운은 마지막으로 "시즌 중 일찌감치 선발 전환 기회를 받게 된 건 감사한 일이다. 하지만 팬분들께 죄송하다. 중간 투수로 준비를 했는데 잘 하지 못했다. 우리 팀이 지금 순위에 있을 팀이 아니다. 내 책임이 크다고 생각했다. 많이 힘들고 죄송했다"고 밝혔다. 이어 "필승조 커리어를 이어가고 싶은 마음은 없었느냐"고 하자 "선발로 잘 할 수 있다면 미련은 전혀 없다"고 당차게 말했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com