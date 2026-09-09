설마 돈 없어 MRI 안 찍었을라고...NC 테일러 미스터리, 왜 진즉 교체 안했나

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김용 기자] 처음부터 MRI 검진 했으면, 더 빨리 교체할 수 있지 않았나.

NC 다이노스는 9일 외국인 투수 테일러가 어깨 부상으로 부상자 명단에 등록됐다고 알렸다. 검진 결과 오른쪽 어깨 극상근 미세 손상.

테일러는 지난달 30일 한화 이글스전 후 어깨 불편감을 호소해 로테이션에서 빠진 상황이었다. 처음 NC 구단과 이호준 감독은 검진 결과 의학적으로 문제가 없는데, 선수가 나아지지 않는다고 하며 답답함을 표시했다. 이렇게 하면 선수가 태업을 하는 것처럼 비춰질 수 있었다.

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그렇게 시간이 흐르다, 갑자기 검진 결과 근육 손상이 발견됐다. 그리고 NC는 시즌 종료가 얼마 남지 않은 가운데 단기 대체 외국인 선수와 계약을 추진중이다.

그런데 여기서 드는 궁금증 하나. 그 때 없던 부상이 갑자기 생긴 것일까.

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그런데 9일 KIA 타이거즈전을 앞두고 NC가 설명한 테일러 부상 전후 과정 얘기를 들어보면 미스터리한 부분이 있다. NC는 당초 초음파 검진을 한 결과 부상이 발견되지 않았는데, 뒤늦게 MRI를 찍으니 부상이 보였다고 했다.

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23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

보통 프로 구단들은 선수가 아프다고 하면 바로 병원 검진을 실시한다. 외국인 투수가, 그것도 어깨쪽이 안 좋다고 한다면 거의 다 MRI 검진을 한다. 비용은 비싸지만, 초음파보다 훨씬 정확하게 상태를 체크할 수 있어서다. 두산 베어스의 경우 벤자민이 약간 이상한 느낌이라고 하자, 즉시 MRI 검진을 해 어깨 근육 손상을 발견해냈다. 꼭 외국인 선수가 아니라고 해도, 대부분 선수 검진에는 투자를 아끼지 않는다.

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그런데 다소 부정확한 초음파 검진만 해놓고, 의학적 이상이 없다고 발표한 대목은 최근 구단들의 선수 운영 등을 볼 때 쉽게 이해가 가지 않는 대목. 아무리 선수가 큰 부상이 아니라고 해도, 공을 던지지 못하겠다고 하면 어떤 검사도 해야하는 게 일반적 상식이다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC 테일러가 선발투수 구창모의 옆에서 미소짓고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

설마 MRI를 찍을 돈이 아까워 그러지는 않았을 것이고, 도대체 무슨 이유였을까. NC 관계자는 이에 대해 "선수가 큰 문제가 아니라고 해 초음파 검사만 진행했다. 구단은 MRI 검진도 하자고 했지만, 선수가 그 검사까지 할 필요는 없을 것 같다고 해 넘겼다"고 밝혔다. 이어 "빠른 시간 안에 회복이 돼 공을 던질 줄 알았는데, 그 시간이 길어지자 결국 MRI 검사를 했고, 부상이 발견됐다"고 밝혔다.

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그 사이 NC는 연승을 달리며 5위 두산 베어스를 추격했고, 이제는 3.5경기차 사정권이다. 두산과 맞대결이 5번이나 남았다. 가을야구를 포기할 수 없는 상황이다. 그러니 테일러의 공백이 더욱 아쉬울 수밖에 없다. 7승6패 평범한 성적이지만, 구위는 훌륭한 투수였다. 어찌됐든 다른 대체 선발보다는 승리 확률이 높다. 아니면 하루라도 빨리 대체 선수가 왔다면, 공백에 대한 피해를 최소화할 수 있었다.

새 선수를 영입한다고 해도, 아무리 빨라야 9월 중순에나 던질 수 있을텐데 처음부터 MRI 검진을 해 테일러 부상을 알았다면 더 빠르게 교체 작업에 착수할 수 있었을 것이다. 당장 이번 주말 두산과의 맞대결 선발로 등판시킬 수도 있었을 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com