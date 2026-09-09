LG, 대전만 오면 이런 망신이…9점 차 뒤집히더니 이번에는 1이닝 12실점 대붕괴

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 3회 마운드를 찾은 LG 김광삼 코치가 선발 김윤식을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 대전과 이렇게 안 맞을 수 있을까.

LG 트윈스는 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에서 3대19로 패배했다. LG는 4연패에 빠졌다.

초반부터 한화 타선에 고전했다. 메이저리그에서 112승을 거뒀던 카를로스는 3⅔이닝 4실점(3자책)을 하고 일찍 마운드를 내려갔다. 지난달 1일 KBO리그 첫 등판을 한 카라스코의 첫 5이닝 이전 강판이다.

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타선은 힘을 내지 못했고, 마운드는 흔들리면서 LG는 7회까지 1-7로 끌려갔다.

패색이 짙어진 가운데 8회 굴욕을 맛봤다. 마운드에는 김윤식이 올라왔다. 선두타자 최인호에게 볼넷을 내줬고, 문현빈에게 2루타를 맞았다. 이어 강백호에게 볼넷이 나와 무사 만루 위기에 몰렸다. 이어 노시환의 적시타와 유민의 몸 맞는 공으로 두 점을 내줬다.

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김윤식이 내려가고 배재준이 올라왔다. 그러나 허인서에게 던진 슬라이더가 좌익수 뒤로 빠지는 2타점 적시타가 나왔다. 김태연을 뜬공 처리하면서 첫 아웃카운트가 올라갔다.

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황영묵의 볼넷으로 다시 만루가 된 가운데 심우준의 땅볼로 3루 주자가 홈으로 들어왔지만, 1루 주자 황영묵을 2루에서 잡았다.

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 배재준이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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2사까지 잡으면서 한숨을 돌리는 듯 했지만 악몽이 시작됐다. 장규현의 볼넷으로 만루가 됐고 문현빈에게 밀어내기 볼넷을 허용했다.

다시 투수를 조원태로 바꿨다. 그러나 1B1S에서 대타 한지윤에게 홈런을 맞았다.

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주자가 모두 사라졌지만, LG는 계속해서 흔들렸다. 박정현에게 안타를 맞았고, 폭투로 2루를 내줬다. 유민의 적시타로 한 점을 더 내줬다. 8회에만 12점을 내주게 됐다.

배승수의 몸 맞는 공과 김태연의 적시타, 최유빈의 내야 안타로 다시 만루가 됐지만, 심우준을 뜬공 처리하면서 길었던 8회를 마칠 수 있었다.

LG는 지난달 21일 대전에서 9-0 리드를 지키지 못하며 11-15로 패배를 당했다. 염 감독은 당시 상황을 두고 "감독 생활을 하며 처음"이라며 "야구가 그래서 어렵다"고 한숨을 내쉬기도 했다.

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충격의 역전패 이후 다시 온 대전. LG는 다시 한 번 충격을 안고 돌아가게 됐다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com