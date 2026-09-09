오타니도 결국 인간이었나…77.4→74.6마일, 심상찮은 숫자 "정점 꺾이기 시작했을 수도"

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스)도 '인간'인걸까.

오타니가 에이징커브에 들어선 것 아니냐는 의견이 미국 현지에서 나와 관심이 쏠린다. 미국 매체 아누비스스포츠의 제프 스틸러는 9일(한국시각) 오타니의 지표 변화를 토대로 에이징커브 가능성을 제기했다.

오타니는 아직 30대 초반이다. 2013년 일본 프로야구(NPB) 니혼햄 파이터스에서 데뷔한 그는 올해 프로 14년차 시즌이다. 올 시즌 투수로는 14경기 85⅔이닝 8승2패, 평균자책점 1.79, WHIP(이닝당 출루허용률) 0.95, 타자로는 134경기 타율 0.277(502타수 139안타) 30홈런 80타점 11도루, 출루율 0.380, 장타율 0.522, OPS(출루율+장타율) 0.902다. 평범해 보이지만 그가 투타 겸업을 하면서 1점대 방어율과 30홈런을 치고 있다는 점은 여전히 메이저리그 최상위권 선수로 불릴 만한 부분으로 여겨진다.

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이에 대해 스틸러는 올 시즌 세부 지표를 이유로 들었다. 그는 '오타니는 최근 13경기 타율 0.137, 1홈런에 그치고 있다. 시즌 OPS은 여전히 0.900 이상이고 홈런도 30개를 넘기는 등 MVP 후보에 오를 만한 성적을 내고 있다'며 '하지만 스윙 속도는 줄어들고 있다. 2023년 평균 77.4마일(약 124.5㎞)이었던 스윙 속도가 올 시즌에는 74.6마일(약 120㎞)까지 떨어졌다. 75마일(약 120.7㎞)을 넘는 스윙 비율도 74%에서 49%로 떨어지고 있다'고 분석했다.

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실제 오타니의 타구 비율도 변화가 엿보인다. 메이저리그 통계 사이트인 베이스볼서번트에 따르면 올 시즌 오타니는 땅볼 타구 비율이 29.2%로 전년도(23%)에 비해 6% 넘게 증가했다. 배럴타구 비율은 15.8%로 최근 5시즌 중 최하고, 커리어 평균(18.9%)도 못 미친다. 하드 히트 비율 역시 전년 대비 7.2% 하락했고, 스트라이크존을 벗어난 공에 대한 스윙 비율이 높아졌다.

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스틸러는 '오타니의 타격 지표가 하락한 건 부상이나 심적 요소 때문이 아니다. 단순한 에이징커브 보다는 과거부터 누적된 부상이 영향을 미치기 시작했다고 볼 수 있다'고 지적했다. 이어 '팬들에겐 불편하게 느껴질 수도 있지만, 정점이었던 오타니의 기세가 드디어 꺾이기 시작하는 것 아닌가 하는 우려를 지울 수 없다'고 덧붙였다.

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데이브 로버츠 감독은 그동안 오타니에게 줄기차게 휴식을 권고해왔다. 결국 오타니가 투수 복귀를 단념한 뒤에는 "오타니는 자신의 플레이를 보기 위해 먼 곳에서 찾아오는 이들이 많다는 걸 알고 있다. 하지만 유감스럽게도 나는 때때로 결정을 내려야 한다. (오타니를 보기 위해 찾아주시는) 팬들께 미안하다. 내게 불평을 해도 이해한다"고 고개를 숙이기도 했다. 그러면서도 오타니 기용법에 대해 "첫째는 팀에 있어 최선책이 무엇인가, 두 번째는 선수 본인에게 무엇이 최선인가다. 오타니는 잘 던지고, 그가 투타 겸업을 하는 것도 좋지만 현시점에선 타당하지 않다"고 분명하게 의견을 제시하기도 했다.

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오타니가 내년 시즌 다시 투타 겸업을 시도할 것이라는 전망이 대다수다. 하지만 올 시즌 무릎 통증 뒤 어깨, 목에도 문제가 생겼던 몸 상태는 우려스러울 만하다. 여전히 전성기지만, 해를 넘기며 나이가 들면 정점이던 기량도 쇠퇴하는 선수 인생을 고려하면, 과연 '이도류'를 이어가는 오타니를 언제까지 볼 수 있을지에 대한 궁금증은 커질 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com