대구 #원태인 호투패, 상대는 금기어 '5년 전 그날', '그 투수'를 언급했다, 고도의 심리전인가?

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]선두 삼성 라이온즈의 안방 대구에서 5년 전 '그날의 악몽'이 살짝 스쳐 지나갔다. 정규시즌 우승의 향방을 가를 운명의 1·2위 맞대결.

KT 위즈가 5년 전 쿠에바스를 연상케 하는 고영표의 7이닝 무실점 역투로 삼성 타선을 완벽히 봉쇄하며 선두 싸움을 다시 안개 속으로 밀어 넣었다.

삼성은 9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 홈경기에서 0대2로 패했다. 3연승 뒤 뼈아픈 일격을 당한 선두 삼성은 2위 KT에 단 0.5경기 차로 바짝 쫓기게 됐다.

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고영표 7이닝 무실점 완벽투, 원태인과의 에이스 맞대결 승리

이날 경기는 리그 최고 우완 에이스 원태인과 사이드암 고영표의 명품 투수전으로 펼쳐졌다.

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승리의 여신은 고영표를 향해 웃었다.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 2회 삼성 디아즈의 큼지막한 타구를 펜스 앞에서 잡아내고 있는 KT 최원준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

고영표는 7이닝 동안 97개의 공을 던지며 4안타 5탈삼진 1사구 무실점 완벽투로 5연승을 달리며 시즌 11승(6패)를 수확했다. 디아즈의 장타를 막아선 최원준의 슈퍼캐치 등 고비마다 호수비 도움도 있었다.

삼성 선발 원태인 역시 6이닝 108구 5안타 1볼넷 3탈삼진 2실점 호투로 맞섰지만, 타선의 지원을 받지 못하며 아쉬운 패전을 안았다. 0-0이던 6회초 2사 1루에서 김현수에게 허용한 벼락 투런포가 유일한 실점이자 이날 양 팀 통틀어 유일한 점수가 됐다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 선발 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

"쿠에바스를 떠올렸다" 고도의 심리전인가

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경기 후 취재진과 만난 고영표의 입에서는 삼성 팬들에게는 거북할 수밖에 없는 금기어가 등장했다.

바로 5년 전인 2021년 가을, 삼성과 KT가 대구 라이온즈파크에서 최초로 벌였던 '타이브레이커(1위 결정전)'였다. 당시 KT는 이틀 쉬고 나온 선발 윌리엄 쿠에바스의 7이닝 1안타 무실점 역투에 힘입어 삼성을 1대0으로 제압하고 창단 첫 정규시즌 우승을 확정 지은 바 있다. 그날 그 경기 삼성 선발 투수는 원태인이이었다. 6이닝 2안타 1실점 역투를 펼쳤지만 쿠에바스에 막혀 팀 승리를 지키지 못했다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

고영표는 "오늘 경기를 준비하면서 쿠에바스에게 기운을 좀 받아야 하나 생각했다"며 "마침 소셜미디어에서 쿠에바스가 정조 유니폼 모델로 나선 게시물에 '좋아요'를 누른 걸 보고 문득 그가 떠올랐다. 1위 자리가 걸린 남다른 각오로 경기를 준비하다 보니 자연스럽게 당시 쿠에바스의 역투가 떠올랐던 것 같다"고 전했다.

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양팀은 시즌 막판 3경기를 맞대결로 치른다. 수원에 이어 마지막 2경기는 대구에서 열린다. 정규시즌 우승 결정전이 될 가능성이 현재로선 높다.

고영표의 한마디는 선두 자리를 위협받는 삼성 선수단의 마음을 흔드는, 의도했든 의도하지 않았든 결과적으로 묘한 심리전이 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com