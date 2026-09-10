'이 무슨 운명의 장난인가' 충격 코뼈 골절 김도영...AG 뛸 수 있나 없나, 뛰는 게 맞나 안 맞나

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 100% 컨디션이 아닌데. vs 그래도 김도영인데.

충격적인 사고가 발생했다. KIA 타이거즈 간판스타 김도영이 골절상을 당한 것이다.

김도영은 9일 광주기아챔피언스필드에서 열린 NC 다이노스와의 경기 도중, 기습 번트를 시도하다 공에 코를 맞는 불운을 겪었다. 기습 번트라 몸이 앞으로 나가며 번트를 댔는데, 하필 공이 방망이 윗 부분을 스쳤다. 배트에 맞고 위로 굴절된 공이 하필 김도영의 코를 때렸다. 피가 터져나왔고, 골절이 의심됐다. 검진 결과 골절상이었다.

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구단, 선수 모두에게 예상 못한 비보. KIA는 치열한 3위 경쟁을 벌이고 있다. 여기에 곧 아이치-나고야 아시안게임이 열린다. 대표팀은 14일 소집되는데, 소집 5일을 남기고 초비상 상황이 발생하고 말았다.

그렇다면 김도영의 아시안게임 참가는 무산되는 것일까. 속단할 수 없다. 코뼈가 부러진 건 너무 안타까운 일이지만, 비교적 빠르게 회복할 가능성도 있기 때문이다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 8대3으로 승리하며 3연승을 달렸다. 승리의 하이파이브를 나눈 김도영이 모자를 벗어 땀을 닦아내고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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보통 코뼈가 부러지면, 수술 또는 시술을 받는다. 뼈가 크게 조각이 났을 경우는 보통 시술 과정을 거쳐 뼈가 붙기를 기다린다. 복합 골절이 있거나, 향후 미용 걱정을 할 경우에는 수술을 하기도 한다. 김도영에게 희망적인 건, 코뼈 골절의 경우 처치를 받으면 통증이 빠르게 감소한다는 것. 그리고 응급실 소견에서 아주 심각한 부상은 아니라는 판정을 받은 것이다.

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몸싸움이 격한 농구에서 코뼈 골절은 너무 흔한 일이다. 한 농구 관계자는 "코뼈를 다친 선수들의 경우 오래 아파하는 경우는 별로 없다. 물론 통증은 있겠지만, 극심하지는 않다고 한다. 다만 숨을 쉴 때 한동안 불편해 한다"고 전했다. 실제 KT 소닉붐 스타 허훈이 올해 초 코뼈를 다친 뒤 2주 만에 보호 마스크를 착용하고 경기에 출전했다. 이론상 뼈가 완벽히 붙으려면 5~6주가 필요하다. 약해진 뼈에 충격이 가해지면 쉽게 다시 부러질 수 있으니, 그것만 방지하면 일상 생활 등에 큰 문제가 없는 것이다. 그렇다면 이론적으로 김도영도 보호대 등을 착용하고 빠른 시간 안에 야구 경기를 할 수 있을 가능성이 충분하다. 야구는 그나마 농구, 축구와 비교하면 신체 충돌이 적다.

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회말 1사 3루 김도영이 포수 파울플라이로 물러나고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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결국은 아시안게임이다. 병역 혜택이 걸려있다. 김도영 야구 인생 전체를 바꿀 수 있는 이슈다. 이 아시안게임에 뛸 수 있느냐, 없느냐가 초미의 관심이 될 것이다. 첫 경기 대만전이 12일이다. 약 2주의 시간이 남았다. 문제는 그 전 소집 훈련과 연습경기 정상 참가는 힘들 수 있다는 것이다. 그렇게 되면 형평성 문제가 생긴다. 또 2주 후 실전이 가능하다고 해도 100% 경기력을 발휘할 수 있느냐다. 일단 충돌 가능성을 최소화 하려면 수비를 빠지는 게 맞고, 무리한 주루 플레이도 삼가야 한다. 완치가 아니기에 타격시 충격이 코로 전달되면 통증이 재발할 수도 있다. 만약 마스크를 착용한다면 시야에 방해가 될 수도 있다. 눈과 시야가 생명인 종목이 야구다. 여러 변수에 맞딱뜨려야 한다.

2026 아시안게임 야구대표팀 명단 발표 기자회견이 11일 오후 서울 중구 한국프레스센터에서 열렸다. 류지현 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.11/

그나마 다행인 건, 3루수 대체 후보가 있다. 노시환(한화)이다. 대표팀 류지현 감독은 김도영, 노시환, 문보경(LG) 3명의 3루수를 선발했다. 이들을 3루수-1루수-지명타자로 활용할 예정이었다. 김도영 지명타자-노시환 3루수-문보경 1루수로 고정을 하면 된다. 만약 3루를 볼 사람이 없었다면, 김도영이 수비를 하기 힘들다면 대표팀 참가 의지를 드러내기는 쉽지 않았을 것이다.

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하지만 온전히 경기를 치르기 힘든 선수를 무리하게 데려가는 것에는 류 감독의 책임이 따를 수밖에 없다. 부상이 재발한다거나, 부진하면 말이다.

100% 컨디션이 아닌 선수지만, 그 선수가 김도영이다. 타선에서 대체 불가 자원이다. 40홈런 타자다. 대타로라도 쓰겠다는 감독의 의지가 있으면 나고야행을 결정할 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com