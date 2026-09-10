'와 이런 인성이라니' 36일 만의 승리 후 '의료진'을 찾았다…"마주치면 아는 척 해주세요"

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 이런 외인이 있을까. 잠깐 머물렀던 병원에도 '정'을 느꼈다.

왕옌청(25·한화 이글스)은 지난 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 경기에 선발 등판해 6이닝 7안타 1볼넷 1탈삼진 1실점으로 호투를 펼쳤다.

한화 타선은 왕옌청이 마운드에 있는 동안 7점을 지원하며 승리 요건을 안겼다. 이후 8회 12점을 몰아치면서 19대3 승리를 거뒀다. 왕옌청은 시즌 11승 째를 수확했다. 8월4일 대구 삼성전 이후 36일 만이다.

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완벽했던 피칭과 화끈했던 타선 지원. 경기 후 왕옌청의 입가에는 미소가 번졌다.

김경문 한화 감독도 "왕옌청이 좋은 투구로 상대 타선을 최소실점으로 막아주면서 팀의 승리에 좋은 기여를 해줬다. 훌륭한 피칭 칭찬해주고 싶다"고 박수를 보냈다.

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왕옌청에게도 의미가 큰 승리였다. 왕옌청은 8월 중순 폐렴으로 엔트리에서 빠져있었다. 복귀전이었던 3일 KT 위즈전에서 3⅓이닝 6실점으로 흔들리면서 후유증이 있는 모습이었다. 그러나 복귀 후 두 번째 등판이었던 9일 LG전에서 완벽하게 회복한 모습을 보여줬다.

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왕옌청은 "몸 상태는 괜찮다. 마운드에서 구속을 비롯한 수치들이 조금 더 돌아오면 될 것 같다"라며 "한 번 쉬고 오니 컨디션은 최대치까지 끌어올려진 느낌이 든다"고 이야기했다. 그는 이어 "야수들이 도와준 게 정말 크다"고 고마움을 전하기도 했다.

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인터뷰 말미 왕옌청은 취재진에게 "하고 싶은 말이 있다"고 했다. 폐렴 기간 동안 병원에서 자신을 돌봐준 의료진을 향한 감사였다. 왕옌청은 "코로나를 제외하면 이런 폐렴은 처음"이라며 낯설었던 병상 생활을 떠올렸다.

왕옌청은 "내가 병원에 있을 때 입원실에 있던 간호사 선생님과 의사 선생님들께 말씀드리고 싶다. 만약 밖에서 마주치게 된다면 아는 척을 해주면 커피나 밥 등을 대접하고 싶다"라며 "병원에서는 상황이 안 돼서 보답을 못 드렸는데 꼭 보답하고 싶다"고 이야기했다.

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특별한 기억보다는 의료진의 친절에 대한 감사였다. 왕옌청은 "제대로 씻지도 못하고 누워있는 상황이었는데 부끄럽기도 했다. 특별하다기 보다는 모든 분들이 진심으로 잘해주셨다"며 당시 자신을 돌봐준 의료진을 향해 거듭 고마운 마음을 전했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com