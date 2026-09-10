대충격 오타니 또또또또또또 결장! → 감독 거짓말했나. 오늘은 나온다며?

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani watches from the dugout during the first inning of a baseball game against the Cincinnati Reds, Monday, Sept. 7, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 8: Freddie Freeman #5 of the Los Angeles Dodgers and Shohei Ohtani #17 smile after a 3-2 win over the Cincinnati Reds at Dodger Stadium on September 8, 2026 in Los Angeles, California. Melina Pizano/Getty Images/AFP (Photo by Melina Pizano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 또 선발 라인업에서 제외됐다. 지난 7경기 중 6경기 선발 제외다.

다저스는 10일(한국시각) LA 다저스타디움에서 신시내티 레즈와 격돌한다.

다저스는 토미 에드먼(중견수)-윌 스미스(지명타자)-무키 베츠(유격수)-맥스 먼시(3루수)-테오스카 에르난데스(좌익수)-카일 터커(우익수)-헌터 페두시아(포수)-프레디 프리먼(2루수)-엔리케 에르난데스(1루수)로 타순을 짰다.

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선발투수는 야마모토 요시노부.

오타니의 이름이 오늘도 보이지 않았다.

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오타니는 지난 4일부터 7일까지 4일 연속 결장했다. 8일 신시내티전 복귀했지만 3타수 무안타 침묵했다. 9일 곧바로 라인업에서 빠졌다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 전날 오타니를 제외하며 "안타깝게도 나는 결정을 내려야 하는 순간이 있다. 팬들에게 비판을 받기도 한다. 그래서 오늘은 팬 여러분께 죄송하다. 하지만 오타니는 내일은 출전할 것이다"라며 양해를 구했다.

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그러나 오타니는 로버츠 감독의 예고에도 불구하고 다시 벤치에서 출발한다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '로버츠는 10일 오타니가 복귀할 것으로 예상했으나 실제로는 그렇지 않았다. 오타니는 다저스 주전 지명타자다. 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근 부상 관리 차원에서 빠졌다'고 설명했다.

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Sep 8, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) in the dugout prior to the start of the game against the Cincinnati Reds at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Sep 8, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) in the dugout before the game against the Cincinnati Reds at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

다만 다저스는 오타니가 휴식을 취하면서도 6연승을 질주했다. 경기력에 문제가 없다.

오타니는 6월부터 건강 문제를 노출했다. 특히 무릎이 아프면서 투수 활동을 이어갈 수 없었다. 마지막 투수 출전은 7월 4일 샌디에이고전이다.

오타니는 8월 초부터 투수 복귀 절차에 돌입했다.

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공교롭게 투수 훈련을 재개한 시점부터 타격 성적이 뚝뚝 떨어졌다.

MLB닷컴은 '오타니의 경기력 저하는 투수 복귀를 위한 훈련 과정과 시기적으로 겹친다. 8월 8일 투수 훈련을 시작한 이후 그의 성적은 타율 1할9푼8리(96타수 19안타) OPS 0.689에 삼진 34개를 기록했다'고 지적했다.

오타니는 8월 28일 부로 투수 복귀 절차를 중단했다. MLB닷컴은 '올해 투구 훈련은 완전히 중단할 것으로 예상된다'고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com