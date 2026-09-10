1m90 넘는 10대 좌완들이 벌써 150km를 꽂는다면...하현승의 한국, 대만 방심은 금물

사진제공=공동취재단

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[스포츠조선 김용 기자] "더 높은 무대에서 다시 만나자."

그라운드에서는 어쩔 수 없이 싸워야 하는 적이지만, 그라운드 밖에서는 영락없는 순수한 10대 청년들이었다. 한국과 대만의 두 에이스들이 두 손을 맞잡았다.

한국은 7일 대만에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권대회 조별리그 1차전 대만과의 경기에서 2대0으로 승리했다. 선발 하현승(부산고)이 5⅔이닝 12삼진 무실점 역투를 펼친 덕이었다.

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하지만 상대 대만의 선발 투수도 만만치 않았다. 대만 선발 류런유 역시 5이닝 동안 피안타 없이 6삼진 무실점 피칭을 했다. 류런유가 내려간 후 한국 타선이 집중력을 발휘해 이길 수 있는 경기였다.

두 사람은 1m90이 넘는 큰 키에 150km 강속구를 뿌리는 좌완 파이어볼러라는 공통점을 갖고 있다. 두 사람을 보기 위해 당시 현장에 15명의 메이저리그 스카우트가 집결했다.

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두 사람은 그렇게 명품 투수전을 마친 후 대만 타이베이에 위치한 대표팀 숙소에서 만났다. 이번 대회 8개 참가국은 모두 같은 숙소에서 생활한다.

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두 사람은 서로를 발견하자 악수를 나누며 안부를 물었고, 이내 류런유와 대만 관계자들이 앉아 있던 자리에 하현승이 합석하면서 화기애애한 분위기가 만들어졌다.

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중학교 시절부터 하현승을 알고 있었다는 류런유는 이번 맞대결을 손꼽아 기다리고 있었다고 했다. 그는 "미국 메이저리그 명문 구단으로부터 300만달러 오퍼를 받은 선수다. 대만에는 이런 선수가 없다. 어떤 선수인지 궁금해서 한번 붙어보고 싶었다"고 말했다. 하현승은 뉴욕 양키스의 적극적인 구애를 뿌리치고, KBO리그 도전을 선택했다. 신인드래프트 전체 1순위, 키움 히어로즈 지명이 유력한 상황이다.

직접 상대해 본 하현승의 기량은 더욱 인상적이었다고. 류런유는 "릴리스 포인트가 너무나도 훌륭했고, 직구와 변화구의 궤적이 같아 타자들이 어려워했다"며 "6회까지도 힘차게 공을 뿌리는 부분도 인상 깊었다"고 강조했다.

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류런유가 하현승의 이닝 소화 능력을 칭찬한 데에는 본인의 아쉬움도 배경이 됐다. 류런유는 한계 투구 수인 90구에 여유를 남겨둔 상황에서 6회 마운드에 오르지 않았다. 그는 "감독님께서는 더 버틸 수 있냐고 물었는데 내가 내려갔다"며 "이미 한계가 온 게 느껴졌다. 한국 타자들의 기세가 너무 좋아서 초반부터 큰 힘을 쏟아부었기 때문"이라고 설명했다.

자신이 내려간 직후 대만 대표팀이 6회 실점하자 류런유는 마운드에서 모자를 눌러쓴 채 감정을 추스르는 모습을 보이기도 했다. 그는 "울컥했다. 하현승과 마운드에서 더 싸우고 싶었는데 일찍 내려갔다"며 "팀을 위해서라면 어쩔 수 없는 선택이었다"고 했다.

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하지만 5회까지 류런유의 공은 한국 타자들에게 언터처블이었다. 대표팀 선수들은 "직구가 바운드돼서 오는 것으로 판단해 배트를 휘두르지 않았는데 낮은 존에 스트라이크가 될 정도로 구위가 압도적이었다"고 설명했다.

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하현승 역시 류런유의 공을 높게 평가했다. 하현승은 "구위와 수직 무브먼트가 너무 좋았다. 기존 슬라이더에 속도를 더한 컷 패스트볼이나 슬라이더와 반대 방향으로 체인지업 계열의 변화구를 구사하면 타자들이 지금보다 류런유의 공을 더 못 건드릴 것 같다"고 하자 류런유는 "스위퍼를 연습 중"이라고 답했다.

두 선수는 자연스럽게 미래에 대한 이야기도 나눴다. 류런유는 "이제 우리를 중심으로 한 새로운 시대가 열린다"며 "앞으로 WBC나 프리미어12 같은 더 높은 레벨의 대회에서 더 발전된 모습으로 만났으면 좋겠다"고 말했다. 하현승도 "나보다 좋은 능력을 가지고 있는 것 같아 어제 경기를 통해 많은 걸 배웠다"며 "지난해보다 발전된 모습으로 오니 내가 뿌듯할 정도였다. 어제가 마지막 대결이 아니라 아시안게임을 비롯해 세계 무대에서도 만나야 한다. 서로 준비 잘해서 또 만나자"고 화답했다.

두 선수는 서로의 맞대결뿐만 아니라 전날 경기에서 맞붙었던 타자들과의 승부를 복기하는 데에도 시간을 쏟았다. 류런유는 "엄준상(덕수고)이 가장 인상 깊었다"며 "1회 첫 타석에서 완벽하게 들어갔다고 생각한 공이라 무조건 땅볼 타구가 나올 것으로 생각했는데, 정타를 맞혀 외야로 강한 타구를 보낼 줄 몰랐다. 깜짝 놀랐다"고 돌아봤다. 엄준상은 150만달러 계약금에 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스행을 확정지은 유망주다.

하현승은 대만전에서 자신에게 유일한 위기를 안겼던 창이안을 직접 찾아가 이야기를 나누기도 했다. 하현승은 1회 2사 후 창이안에게 우익수 방면 3루타를 허용했다. 경기 후 창이안이 "하현승의 공이 예상보다 어렵게 느껴지지 않았다"고 평가했다는 이야기를 접한 하현승은 통역과 함께 창이안을 찾아갔다. 하현승은 "직접 내 공에 대한 평가를 듣고 싶었다"며 약 5분간 대화를 나눈 뒤에는 "막상 직접 물어보니 칭찬만 해줬다"고 웃었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com