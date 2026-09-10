[공식발표] '충격의 코뼈 골절' 김도영, 곧바로 수술 받았다…11일 퇴원 예정→AG 합류는?

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 김도영이 생각에 잠겨 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회말 1사 1루 김도영이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 이종서 기자] 충격의 코뼈 골절을 당한 김도영이 빠르게 수술을 마쳤다.

KIA 구단은 10일 '김도영이 9일 밤 구단 지정병원인 센트럴병원에서 비골 골절정복술을 받았다'고 설명했다.

충격의 순간이었다. 김도영은 9일 광주 NC 다이노스전에 3번타자 겸 3루수로 선발 출전했다.

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0-3으로 지고 있던 4회말 선두타자 박재현이 좌전 안타를 치고 나가자 김도영은 기습 번트를 시도했다.

NC 선발투수 송명기의 148㎞ 직구에 번트를 댔고, 공교롭게도 배트에 빗맞으면서 김도영의 얼굴에 직격했다. 타구가 코에 맞았고, 코피가 쏟아졌다. 김도영은 큰 부상을 직감한 듯 아쉬움을 내비치기도 했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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곧바로 병원으로 이동했다. 당시 KIA 구단은 "구단 지정병원인 센트럴병원에서 X-레이와 CT 검사를 실시했고, 검사 결과 비골 골절 소견이다. 부상 부위에 대한 치료는 의사 소견 및 상태를 확인한 이후에 결정할 예정"이라고 설명했다.

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결국 수술대에 올랐다. 김도영의 몸 상태는 초미의 관심사다. 올 시즌 122경기에서 타율 3할6리 40홈런 99타점 OPS(장타율+출루율) 1.046을 기록하며 MVP 활약을 펼치고 있다.

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KIA는 9일까지 66승2무54패로 4위를 기록하고 있다. 3위 LG 트윈스(68승1무55패)와는 0.5경기 차다. 매경기가 살얼음판 순위 싸움이다.

더욱이 오는 14일 소집하는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀에도 선발된 상태다. 대회 5연속 금메달을 노리는 한국으로서는 김도영의 활약이 절실하다.

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수술은 성공적으로 끝나고 이제 회복세를 볼 일만 남았다. KIA 구단은 "입원 치료 후 11일 퇴원 예정"이라며 "회복 상태를 본 뒤 복귀 시점 판단 예정"이라고 밝혔다

KIA는 10일 NC와 경기가 있지만, 일단 김도영은 1군 엔트리 말소는 없을 예정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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