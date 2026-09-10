"다시는 김지찬에게 당하지 않겠다" 총알 타구를 맨손으로 막았다…토종에이스의 무서운 각오 [대구피플]

인터뷰에 임한 고영표. 김영록 기자

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 선발 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 선발 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "(투수 강습)본능적으로 손으로 막았다. 빠져서 안타가 되는 것보다 살짝 붓는게 낫다. 지난번 삼성전 때 김지찬에게 기습번트를 내주면서 패한 기억이 있다. 오늘은 좋은 결과가 나왔다."

1~2위팀의 정면충돌, 토종에이스간의 진검승부, 양팀 합쳐 실책 0개, 홈런 한방 외엔 득점이 나오지 않은 치열한 승부.

9일 대구에서 열린 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기는 날선 명승부였다. 하지만 패자와 승자는 가려지기 마련. KT 선발투수 고영표가 승리의 기쁨을 누렸다.

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고영표는 앞선 한화 이글스전에서 3이닝 7실점으로 부진했다. KT가 막판 뒤집기에 성공하긴 했지만, 고영표 스스로는 "오늘이야말로 잘해야한다"는 책임감을 느낀 경기였다. 마침 상대도 삼성과 원태인, 더할나위없는 동기부여였다.

7이닝 무실점의 완벽투였다. 리그 최강으로 불리는 삼성 타선은 단 4안타로 꽁꽁 묶였다. 무4사구도 가능했는데, 마지막 이닝인 7회 2사 후 제구가 흔들리며 전병우에게 몸에맞는볼을 내준 게 옥에 티였다.

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고영표는 "마운드 위에서 내가 할 일에 집중했을 뿐이다. 오늘은 공 끝의 힘이 살아있다는 느낌이었다. 수비에서도 야수들이 많이 도와준 덕분이다. 2회말 디아즈 타구는 맞는 순간 넘어갔다고 생각했는데, 잡아준 최원준에게 고맙다"며 미소지었다.

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사진제공=KT 위즈

KT는 6회초 베테랑 김현수의 결승 투런포로 2-0 리드를 잡았다. 이어진 6회말, 삼성 선두타자 김지찬이 볼카운트 2B1S에서 4구째 체인지업을 통타했다. 그대로 투수 옆을 스쳐가는 총알타구, 고영표는 왼팔을 내밀어 막았다. 글러브를 낀 왼손의 손바닥 부근에 맞고 떨어졌다. 아웃은 잡았지만, 순간적인 통증이 적지 않았다.

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응급처치는 받았지만, 그대로 7회말까지 마무리지었다. 투구수 97개. 소름돋는 에이스의 존재감이었다.

고영표는 "타구에 맞은 손바닥은 괜찮다. 조금 붓긴 했는데, 교체가 필요한 상황은 아니었다"면서 "김지찬의 기습번트에 대비하고 있었는데, 강한 타구가 정면으로 오길래 본능적으로 막았다"고 설명했다.,

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이어 "오늘 3회초 안타도 내 옆으로 빠졌다. 오늘 유독 투수 쪽 타구가 많았던 거 같다. 빠지는 것보단 몸에 맞고 떨어져서 잡는게 훨씬 좋다"면서 "지난 삼성전 때 김지찬의 기습번트에 휘둘리면서 무너졌던 기억이 난다. 오늘은 그러지 않으려고 노력했다"고 강조했다.

사진제공=KT 위즈

고영표는 '우리는 고영표밖에 모른다'는 KT 팬들의 슬로건에 대해 "알고 있다"면서 "책임감이 생기고, 감사하고, 힘이 된다. KT의 첫 연장계약이고, 선발이고, 오늘 같은 날 최대한 긴 이닝 최소 실점 해야하는 투수라고 생각한다"며 스스로를 되새겼다. 고영표는 지난 2024년 1월 KT와 5년 107억원의 비FA 연장계약을 체결한 바 있다.

"등에 내 이름을 새기고 야구장에 와주시는 분들인데, 내가 잘해야 그 유니폼이 든든하지 않겠나. 그 가치가 떨어지지 않도록, 프랜차이즈 스타에 대한 자부심을 모두가 느낄 수 있도록 잘하는 게 목표다. 더 많은 우승을 하고 싶다."

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대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com