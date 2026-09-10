또 19점 주고 패배... 그러나 LG의 진짜 문제는. 9월 타율 0.209 실화냐. 끝까지 안터지네[SC포커스]

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회말 1사 1,2루 오스틴이 2타점 2루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 LG 박시원이 교체되며 마운드를 내려가고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회 강판당하는 LG 선발 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 권인하 기자]언젠가 올라올 것이란 타격의 반등은 9월에도 없다. 아니 오히려 더 추락하고 있다. 그와 함께 9월 역전의 꿈도 멀어져가고 있다.

LG 트윈스 얘기다. 8월 말부터 9월 초까지 5연승을 달리며 역전 시나리오를 썼던 LG인데 다시 4연패에 빠지며 3위 자리를 걱정할 판이다.

LG는 9일 대전에서 열린 한화 이글스와의 원정경기서 3대19로 대패했다. 올시즌 10점이상을 내준게 16번인데 이 중 15번째 패배다.

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마운드가 무기력하다. 선발이 길게 던져주지 못하면 불펜이 버티지 못한다. 필승조외엔 상대 타선을 막아내지를 못하는 모양새다.

올시즌 LG의 팀 평균자책점은 4.96으로 전체 7위에 그친다.

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4월까지 3.60으로 전체 1위였지만 이후엔 항상 하위권에 처져 있었다.

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9월에도 8경기서 5.55에 그쳐 롯데 자이언츠(6.93)보다 앞선 9위다.

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마운드보다 더 심각한 게 타격이다. 9월 LG의 팀 타율은 2할9리. 1할7푼8리인 두산 베어스보다 나은 9위다.

그나마 1일부터 4일까지 연승을 달릴 땐 투-타의 완벽한 조합으로 적은 득점으로도 적은 실점 속에 승리를 했으나 5일 삼성전부터 결국 투-타 밸런스가 깨지면서 약점이 그대로 노출됐다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 2회말 2사 1, 2루. 삼진을 당한 LG 홍창기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 오지환이 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회초 1사 만루에서 희생타를 친 LG 박동원. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

불펜이 약한 LG로선 선발이 일찍 내려갈 때 중간에서 버티기가 힘들다. 타선이 강해서 점수를 많이 뽑아줘도 불안할 판인데 점수도 뽑지 못하니 끌려가는 경기를 하는 경우가 많아진다.

LG는 반등을 기대했던 8일 꼴찌 키움전(3대8 패)과 9일 7위 한화전(3대19 패)에서 연달아 지면서 1위권과의 격차를 줄이는데 실패했고, 4위 KIA와 반게임차로 줄어들어 3위 수성을 걱정해야 하는 상황이다.

MVP를 향하는 오스틴 딘이 9월에도 타율 3할4푼5리(29타수 10안타)로 좋은 타격감을 보여주고 있는데 나머지 주축 선수들은 대부분 부진하다.

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테이블세터로 나서는 신민재는 2할1푼9리(32타수 7안타), 박해민은 2할5푼(32타수 8안타)이고 장타력을 보여줬던 송찬의는 1할3푼8리(29타수 4안타), 문정빈은 1할6푼(25타수 4안타)에 그친다. 베테랑인 오지환은 1할2푼5리(16타수 2안타) 박동원은 1할6푼7리(18타수 3안타)이고 홍창기는 1할도 되지 않는 6푼3리(16타수 1안타)의 극심한 부진에 빠져있다.

띄엄띄엄 경기를 치르는 잔여경기 일정이라 체력적으로는 좋아질 수 있는 시기지만 타격감이 오히려 들쭉날쭉할 수도 있어 기대와 걱정이 공존한다.

LG는 우승을 차지한 2023년과 지난해는 팀타율 1위를 차지했었다. 강력한 타격으로 마운드의 약점을 지워 우승까지 갈 수 있었다. 타격이 약했던 2024년엔 마운드의 약점이 드러나며 3위에 그쳤다. 올시즌도 끝내 2024년과 같은 길로 가는 LG다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com