'자살 예방의 날' LG 오지환, 보건복지부장관 표창

오지환 생명존중 희망 캐치볼 기부. 사진제공=LG 트윈스

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LG 트윈스 오지환이 10일 '2026년 자살예방의 날' 보건복지부장관 표창을 수상한다.

오지환은 2024년부터 홈런 1개당 100만원을 유가족에게 기부하는 '생명존중 희망 캐치볼' 캠페인에 참여해 2024년 1000만원, 2025년 1600만원 등 2년간 총 2600만원을 기부했다. 오지환은 이러한 기부활동을 통해 자살 예방 및 인식개선에 기여한 점을 인정받아 수상자로 선정됐다. 오지환은 올해에도 '생명존중 희망 캐치볼' 캠페인을 통해 뜻깊은 기부활동을 이어가고 있다.

보건복지부와 한국생명존중희망재단은 국민 생명존중 문화와 자살예방을 위한 적극적인 사회 분위기 조성을 위해 매년 9월 10일을 '자살예방의 날'로 지정해 기념하고 있다. 올해 9월 10일 오후엔 2026년 '자살예방의 날'을 맞아 '생명보호가 일상으로, 서로 안부를 나누세요'라는 주제로 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸에서 기념식을 개최한다. 오지환은 시즌이 진행 중인 관계로 기념식에 참석하지는 못한다.

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오지환은 "비록 기념식 현장에 참석하진 못하지만, 뜻깊은 행사에서 의미 있는 상을 받게 돼 영광이다. 제 기부활동이 힘든 시간을 보내고 있는 분들께 조금이나마 힘이 됐으면 좋겠다"라고 수상 소감을 전했다.

LG는 2022년 한국생명존중희망재단과 협약을 체결하여 선수 기록과 연계한 기부활동인 '생명존중 희망 캐치볼'과 더불어 정규시즌 홈경기에 '생명지킴데이'를 운영하고, 유가족 초청 및 홍보영상 송출 등 자살예방 캠페인에 앞장서고 있다. 지난 5월 12일 '2026 천명지킴 프로젝트 생명대사'로 활동 중인 정승제 강사를 시구자로 초청해 '생명지킴데이'를 기념했다.