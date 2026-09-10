'22G 연속 무실점' 4년전 존재감 되찾을까? 김도영 '대기록' 허용투수 → 삼성 가을수호신 정조준 "인생 첫 우승 하고파" [인터뷰]

인터뷰에 임한 삼성 미야모리 사토시. 김영록 기자

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈 김도영에게 초구에 홈런을 허용했다. 최근 한창 자신감이 올라있던 투수는 당황한 기색을 감추지 못했다.

삼성 라이온즈 미야모리 사토시(28)가 그 주인공이다.

데뷔시즌인 2022년 일본프로야구(NPB) 2군을 평정했다. 2021년 신인 드래프트에서 라쿠텐 골든이글스의 육성 선수로 지목받았고, 프로 데뷔시즌인 2022년 22경기 연속 무실점(NPB 타이)의 대기록을 세우는가 하면, 이스턴리그 세이브 1위(17개)를 차지하며 신선한 바람을 일으켰다.

Advertisement

사토시는 이해 1군 무대에서도 1승1패 7홀드1세이브, 평균자책점 1.54를 기록하며 미래가 기대되는 유망주로 꼽혔다. 하지만 이후 기대만큼 성장하지 못했고, 독립리그 니가타 알비렉스를 거쳐 올해 8월 삼성 유니폼을 입었다.

후반기 선두다툼과 가을야구를 겨냥한 삼성의 야심찬 영입이다. 올시즌 성적은 10경기 9⅔이닝, 평균자책점 7.45로 아직은 부진하다. 하지만 한달간의 적응기를 거쳐 9월 들어 연일 인상적인 투구를 보여주고 있다. 5~6일 LG 트윈스 상대로 데뷔 첫 세이브와 첫 홀드도 올렸다.

Advertisement

그런데 8일 KIA전에서 김도영에게 혼이 난 것. 한창 자신감이 넘치던 사토시가 초구에 149㎞ 한복판 직구를 던졌는데, 김도영이 이를 놓치지 않고 솔로홈런을 쏘아올렸다. 5회까진 선발 최원태가 책임졌고, 6회 바뀐 투수 사토시의 초구를 통타한 것.

Advertisement

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

후반기 불펜 관리 때문에 고민이 많은 박진만 감독은 사토시를 필승조 후보에 올려놓은 상황. 박진만 감독은 "생소한 투수인데, 초구를 쳐서 넘긴다는 게 참 대단하다"며 헛웃음을 짓는 한편 "총알 같이 던졌는데 총알 같이 날아가니까 마운드 위의 사토시가 멍하더라"며 소속팀 선수의 멘털을 다잡았다..

Advertisement

김도영의 홈런은 1999년 트레이시 샌더스(해태, 40홈런) 이후 타이거즈 역사상 시즌 최다홈런 타이 기록이다. 2년전 MVP 시즌 당시 38(홈런)-40(도루)을 기록했던 김도영에겐 어쩌면 하나의 '벽'을 넘은 순간이기도 했다. 사토시는 뜻밖의 일격에 어질어질했지만, 그래도 아웃카운트 2개를 더 잡아내며 자신의 역할을 다해냈다.

사토시는 "내가 조금씩 팀에 보탬이 되고 있어 기쁘다. 8월말 키움 히어로즈와의 2연전이 좋은 터닝포인트가 됐다"고 돌아봤다.

Advertisement

이어 "한국 공인구는 일본에 비해 공도 좀 가벼운 느낌이고, 실밥도 더 미끄러지는 것 같다. 처음엔 손가락에 공에 덜 감기는 느낌이 있었는데, 지금은 괜찮다. 아직 빠지는 공도 있고 하지만, 잘 조정해서 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 설명했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 삼성 사토시가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

한화 이글스 왕옌청과는 라쿠텐 시절, 두산 베어스 타카다는 니가타 시절 팀동료다. 특히 타카다와 한국 야구에 대해 많은 얘기를 나눴다고.

"투수들이 많이 챙겨준다. 양창섭이 일본어를 잘해서 이야기를 자주한다. 말은 통하지 않지만, (우완)이승현 형에게 많은 도움을 받고 있다."

Advertisement

사토시는 "난 야구 인생을 통틀어 아직 우승이 없다. 첫 우승에 도전하고 싶은 마음이 큰데, 마침 삼성을 만났다. 요즘 야구가 정말 재미있다. 지금 우리 팀의 동기부여라든지, 분위기도 마음에 든다. 올해야말로 우승 한번 해보고 싶다"고 강조했다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com