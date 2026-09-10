1m88·110㎏인데 발까지 빠르다니…첫 홈런 주인공, "2R 이내 지명되면 좋을 것 같아요"

덕수고 외야수 황성현. 사진=공동취재단

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "막연하게 기대를 했는데 현실이 됐다."

덕수고 외야수 황성현(18)은 1m88, 110㎏ 큰 체격에도 빠른 발을 자랑한다. 박해민(36·LG)의 수비 영상을 찾아보면서 공부했을 정도로 수비 욕심도 많다.

최고 장점은 역시 타격이다. 올 시즌 26경기 타율 4할3푼8리(89타수 39안타), 2홈런 22타점 33득점 11도루로 활약했다.

Advertisement

18세 이하(U-18) 국가대표팀에 합류해 생애 첫 태극마크를 가슴에 단 황성현은 타석에서도 기량을 발휘했다.

아시아청소년야구선수권대회 조별리그 1, 2차전에서 모두 5번 지명 타자로 출전한 황성현은 9일 태국과의 3차전에는 톱 타자로 출격해 한국의 이번 대회 첫 홈런을 쏘아 올렸다. 11-0으로 앞서던 4회 2사 2·3루에서 초구를 받아쳐 3점포를 터뜨렸다. 그 결과 한국은 5회 14대0 콜드승을 거뒀다.

Advertisement

경기를 마치고 만난 황성현은 "경기 초반 생각보다 점수를 많이 내지 못해서 분위기가 약간 다운될 뻔했는데 그래도 팀원들이 다 잘해줘서 쉽게 끝나 다행"이라며 "팀의 첫 홈런을 친 것도 뿌듯하다. 오늘 타격감이 그렇게 좋지 않았는데 감독님이 훈련 전에 조언을 해주셨다. 홈런 친 건 감독님과 코치님들 덕분"이라고 했다.

Advertisement

황성현은 중학교 때부터 정윤진 덕수고 감독이 눈여겨보던 선수다. 북일고 1학년 때 8경기 출전에 그친 황성현은 2학년 때 '6개월 출전 징계' 전학 페널티를 감수하면서 덕수고로 옮겼다.

Advertisement

황성현을 지켜본 정 감독은 기량도 기량이지만, 인성에 높은 점수를 줬다. 정 감독은 "가진 게 많은데 노력도 열심히 한다. 심성도 너무 착해서 걱정될 정도"라고 했다.

사진=공동취재단

실제로 황성현은 9일 콜드게임을 마치고 정 감독으로부터 한껏 잔소리를 들은 직후 정 감독과 기념 사진을 찍으면서 무릎을 굽혀 '매너 다리'를 했다. 황성현은 "잘할 때든 못할 때든 더 성장하도록 감독님이 계속 자극을 주신다"고 이야기했다.

Advertisement

생애 가장 큰 대회를 경험하고 있는 황성현은 이번 기회를 계기로 또 한 번의 도약을 노린다. 황성현은 "대표팀에 뽑혔으면 좋겠다는 막연한 기대만 하고 있었는데 그게 현실이 됐다. 여기 와있는 게 굉장히 좋은 경험 같다. 다 잘하는 선수들이니까 나는 내가 할 일에만 집중해도 팀은 계속 이기더라. 남은 대회에서도 최대한 출루해서 상대 투수를 흔들기 위해 최선을 다할 것"이라며 "KBO 신인 드래프트에서는 2라운드 이내에 뽑히면 너무 좋을 것 같다"고 말했다.

한국은 이번 대회 3경기를 남겨두고 있다. 11일 일본과의 슈퍼라운드 1차전, 12일 필리핀과의 2차전, 그리고 13일에는 결승전과 동메달 결정전이 열린다. 황성현의 전천후 활약이 더욱 필요하고 또 기대되는 일정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com