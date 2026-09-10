"사실 8회 끝나고 교체하려고 했다"…아빌라, 생애 첫 완봉승 비하인드 [인천 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 원래 계획대로라면 8회 93구에서 끝났어야 할 경기였다. 더그아웃을 지키던 사령탑은 9회 교체를 결심하고 마운드에서 내려온 외국인 투수에게 다가갔다. 하지만 그 순간, 사령탑의 발걸음을 멈춰 세운 것은 에이스의 간절한 눈빛이었다.

SSG 랜더스 이숭용 감독이 외국인 에이스 페드로 아빌라(29)의 '101구 무사사구 완봉승' 뒤에 숨겨진 긴박했던 8회 더그아웃 비하인드 스토리를 털어놨다. 철저한 관리와 내년 시즌 재계약 구상 속에 아끼려던 사령탑의 계산을 뒤흔든 것은, "야구 인생 첫 완봉을 꼭 해보고 싶다"며 매달린 선수의 투혼이었다.

아빌라는 8회까지 단 93개의 공만 던지며 두산 타선을 압도하고 있었다. 완봉이 눈앞이었지만, 벤치의 계산은 달랐다. 무리한 완투보다는 부상 방지와 에이스 보호가 우선이었다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

이숭용 감독은 10일 아빌라의 완봉승 경기에 대해 "상황에 따라 유동적이었지만, 사실 그날도 8회 끝나고 끊어주려고 했다"라며 "투구 수도 90개를 넘어섰고 해서 아빌라에게 '수고했다'고 격려하며 교체 사인을 내려 다가갔다"라고 당시를 돌아봤다.

하지만 아빌라의 반응은 예상 밖이었다. 이 감독은 "내가 교체하러 다가가니까 아빌라가 불쑥 '감독님, 저는 프로 데뷔하고 지금까지 완봉을 단 한 번도 못 해봤습니다. 정말 꼭 한 번 해보고 싶습니다. 제발 한 번만 기회를 주십시오'라고 간청하더라"라고 전했다.

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이어 "교체하러 왔다가 그 간절한 눈빛에 속으로 '어쩌지' 싶어 쏙 들어갔다. 결국 '그래, 네가 그렇게 간절하다면 던져라!' 하고 마운드로 내보냈다"라며 껄껄 웃었다.

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아빌라는 SSG의 현재이자, 2027시즌에도 반드시 함께 가야 할 '재계약 1순위' 기둥이기 때문이다. 한 달 전만 해도 투구 수 관리에 각별히 신경을 썼던 아빌라였기에, 9회 등판을 자청한 그의 승부욕은 사령탑에게도 신선한 충격이었다.

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이 감독은 "불과 한 달 전만 하더라도 본인이 한계 투구 수에 도달하면 무리하지 않고 스스로 멈추려 했던 친구"라며 "어차피 내년에도 우리가 계속 써야 할 핵심 투수이기 때문에 최대한 팔을 아끼고 무리하지 않는 선에서 교체 타이밍을 잡으려 했다"라고 설명했다.

이 감독은 "이후 투수코치와 상의했다. '투구 수 몇 개까지 마지노선으로 볼 것이냐'를 두고 105개에서 최대 110개까지를 한계선으로 정했다"라며 "그런데 다행히도 101구에 끝내더라"고 웃었다.

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한편 10일 한화 이글스전에 SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-길레르모 에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-최지훈(중견수)-한유섬(우익수)-이지영(포수)-안재영(3루수)순으로 타석에 선다. 선발은 페드로 아빌리다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 SSG 선발 아빌라가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com