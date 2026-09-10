부동자세→90도 꾸벅. '군기 바짝' 박세웅 잡도리 → 김태형 감독 도대체 뭐라고 했길래 [부산 현장]

중계화면 캡처.

중계화면 캡처.

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 김태형 롯데 자이언츠 감독이 경기 도중 선발투수 박세웅을 잡도리하는 모습이 중계 화면에 포착됐다. 박세웅이 워낙 군기가 바짝 든 자세로 서 있어서 더 화제를 모았다.

김 감독은 10일 부산 사직구장에서 열리는 KT 위즈와 경기를 앞두고 직전 경기에서 박세웅과 어떤 대화를 나눴는지 공개했다.

박세웅은 8일 창원 NC전에 선발 등판, 5이닝 3실점 승리투수가 됐다. 롯데가 6대3으로 이겼다.

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박세웅은 3-0으로 앞선 3회말 흔들렸다. 아웃카운트 2개를 잘 잡아 놓고 연속 안타와 볼넷 몸에 맞는 공을 허용했다. 3-3 동점이 됐다.

4회초 시작을 앞두고 김 감독이 더그아웃에서 박세웅을 세워두고 개선할 점을 지적했다. 박세웅은 부동자세로 김 감독의 이야기를 듣더니 모자를 벗고 90도 폴더인사를 하고 나서 자리로 돌아갔다.

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김 감독은 "콘셉트다"라며 웃으면서 박세웅이 과도하게 예의를 차렸다고 돌아봤다.

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너무 대놓고 도망가는 투구는 지양하라는 것이 김 감독의 뜻이었다.

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김 감독은 "볼카운트 몰려서 할 수 없이 들어가지 말고 초구부터 자신있게 던져달라고 했다. 1스트라이크 잡으면 그 다음은 거의 90% 볼이다. 너무 많이 빠진다"고 아쉬워했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 롯데 박세웅이 경기를 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 박세웅. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

박세웅 뒤에서 수비를 하는 야수들에게도 영향을 미친다.

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김 감독은 "야수들도 볼카운트를 보면 다 안다. 승부할 타이밍이다 싶으면 딱 준비가 된다. 그런데 거기서 너무 공이 빠지면 긴장이 풀린다. 그게 반복되면 야수들 집중력도 떨어질 수밖에 없다"고 진단했다.

이후 박세웅은 4회말과 5회말을 실점 없이 넘겼다. 롯데가 5회초 5-3으로 앞서가면서 박세웅이 승리투수 요건도 달성했다.

박세웅은 22경기 120⅓이닝 3승 9패 평균자책점 5.01을 기록했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com