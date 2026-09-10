2위 싸움 끝? KIA전 4차례 최대변수 → "삼성도 안심하면 안 된다" 이강철 감독 서늘한 경고 [부산 현장]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 팬들에게 인사 후 그라운드를 나서는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 8대3으로 승리하며 3연승을 달렸다. KIA 선수들이 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "KIA와 4게임 남았어요."

이강철 KT 위즈 감독이 2위 전쟁은 아직 진행 중이라며 말을 아꼈다. KIA 타이거즈와 맞대결이 4경기나 남아 경계심을 늦추지 않았다.

이 감독은 10일 부산 사직구장에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기를 앞두고 '방심은 금물'을 강조했다. 3위권과 6경기 이상 벌어졌지만 안심하기에는 이르다.

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KT는 9일 삼성과 1-2위 맞대결에서 승리, 분위기를 끌어올렸다. 3위 LG와 4위 KIA가 연패하며 승차가 벌어졌다.

10일 경기 전 기준 1위 삼성을 2위 KT가 0.5경기 차 추격했다. 3위 LG는 KT와 6경기 차이로 멀어졌다. 4위 KIA는 LG와 0.5경기 차이다.

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삼성과 KT의 1위 싸움, LG와 KIA의 3위 싸움으로 굳어지는 모양새다.

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그러나 이 감독은 "아직 안 끝났다"며 긴장을 유지했다.

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이 감독은 "우리 아직 KIA와 4경기나 더 해야 한다. 우리가 KIA에 잡히면 어부지리로 LG가 올라갈 수도 있다. 삼성도 안심하면 안 된다"고 관측했다.

마침 KT는 지난 주말 광주 KIA 원정 3연전 싹쓸이를 당했다. KIA에 대한 경계태세가 잔뜩 강화된 상태.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 승리를 확정하고 하이파이브를 나누고 있는 KT 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움이 8대3으로 승리했다. 3연패에 빠진 LG 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

게다가 KT는 아시안게임 기간 핵심 전력이 이탈한다. 선발 소형준과 스윙맨 오원석에 마무리 박영현까지 차출됐다.

일정 상 선발은 가까스로 4인 운영이 가능하다. 대니엘 로건 고영표 배제성이 4일 휴식 후 등판하는 강행군을 2주 동안 소화하면 버틸 수 있다.

불펜이 걱정이다. 박영현이 없는 동안 셋업맨 손동현의 어깨가 무겁다.

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이 감독은 "가을이 되니까 손동현 볼이 좋아졌더라. 지치지 않았으면 좋겠다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com