iii 남킹·수빈, 고척돔 시구·시타…"항상 멋진 경기를 펼치는 키움 선수단과 함께할 수 있어 기쁘다"

사진제공=키움 히어로즈

수빈. 사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 걸그룹 '아이아이아이(iii)'가 고척돔을 찾는다.

키움히어로즈는 12일 오후 5시 고척스카이돔에서 열리는 롯데자이언츠와 홈경기에 걸그룹 '아이아이아이(iii)'를 시구 및 시타자로 선정했다.

이날 시구는 멤버 남킹이, 시타는 수빈이 맡는다. 아이아이아이는 경기 전 애국가를 제창하고 클리닝타임에는 공연을 선보인다.

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아이아이아이는 개성 있는 음악과 강렬한 퍼포먼스를 바탕으로 다양한 콘텐츠와 무대를 선보이고 있다. 멤버 각자의 개성과 매력을 살린 음악과 퍼포먼스를 통해 국내외 팬들과 소통하고 있으며, 최근 신곡 'WaiT'을 발표하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

시구를 맡은 남킹은 "야구장을 방문하는 것도, 시구자로 마운드에 서는 것도 처음이라 매우 설렌다. 선수들 모두 부상 없이 멋진 경기를 펼치길 바란다"며 "키움의 승리를 기원하는 마음을 담아 멋진 시구를 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다. 시타를 맡은 수빈은 "항상 멋진 경기를 펼치는 키움 선수단과 함께할 수 있어 기쁘다. 시타라는 소중한 기회를 받은 만큼 열심히 응원해 키움의 승리요정이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

걸그룹 아이아이아이. 사진제공=키움 히어로즈

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고재완 기자 star77@sportschosun.com