'페디·네일도 넘었다고?'…아빌라, 데뷔 10G ERA 1.41, 21년 만에 '역대 2위' 대기록 [인천 현장]

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 2023년 MVP 에릭 페디(1.47)도, 2024년 KIA의 우승 에이스 제임스 네일(1.65)도 페드로 아빌라(29·SSG 랜더스)의 앞자리에 서지 못했다. 대체 외인으로 중도 합류한 우완 파이어볼러가 KBO리그 44년 역사의 판도를 뒤흔들며 역대급 대기록을 작성했다.

아빌라는 10일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 6이닝 1실점 퀄리티스타트(QS) 호투를 펼쳤다. 이로써 아빌라는 7월 16일 KBO리그 데뷔전 이후 치른 첫 10차례 선발 등판에서 64이닝 10자책점, 평균자책점 1.41을 기록했다.

이는 2005년 SK 와이번스(현 SSG) 넬슨 크루즈(1.35)에 이어 KBO리그 역사상 데뷔 후 첫 10경기 선발 등판 기준 역대 2위에 해당하는 기록이다.

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사진 제공=SSG 랜더스

넬슨 크루즈. 사진제공=SSG 랜더스

KBO리그를 거쳐 간 수많은 메이저리그 출신 외국인 에이스들 중에서도 데뷔 첫 10경기 동안 1점대 초중반 평균자책점을 유지한 투수는 손에 꼽힌다.

아빌라의 기록은 리그를 평정했던 에이스들을 모두 뛰어넘었다는 점에서 파급력이 크다.

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2023시즌 20승 200탈삼진 트리플크라운을 달성하며 정규시즌 MVP를 거머쥐었던 에릭 페디(1.47)와 2024년 KIA 통합 우승을 이끈 네일(1.65)의 데뷔 페이스를 모두 앞질렀다. 2005년 크루즈가 60이닝을 던지며 기록했던 1.35 이후 21년 동안 그 어떤 투수도 도달하지 못했던 1.40 안팎의 철벽 방어율을 아빌라가 64이닝을 소화하며 재현해 낸 것.

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SSG는 올 시즌 외국인 투수진의 잇단 부상과 부진으로 극심한 홍역을 치렀다. 그러나 베니지아노의 대체 선수로 문학을 밟은 아빌라는 단 10경기 만에 구단 역사를 넘어 KBO리그 역사상 최고의 '대체 외인 성공 신화'로 우뚝 섰다.

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10경기 동안 64이닝을 책임지며 경기당 평균 6⅓이닝 이상을 먹어치웠고, 자책점은 단 10점에 불과했다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com