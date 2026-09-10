KBO리그에 내려진 '아빌라 경계령' 또 6이닝 1실점→10G ERA 1.41…SSG, 한화 5연승 저지 [인천 리뷰]

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 21년 만의 역대급 대기록을 완성한 외국인 에이스 페드로 아빌라(29)의 역투와 고비마다 터진 응집력을 앞세워 SSG 랜더스가 파죽지세의 한화 이글스를 꺾었다.

SSG는 10일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 홈경기에서 선발 아빌라의 6이닝 1실점 퀄리티스타트(QS) 호투와 안재연의 동점 3루타, 박성한의 역전 스퀴즈 번트 등을 묶어 4대3, 1점 차 진땀 승리를 거뒀다.

이날 승리로 선발 아빌라는 시즌 6승(1패)째를 수확했다. 반면 9월 5연승을 달리며 거침없는 상승세를 타던 한화는 선발 박준영이 5이닝 2실점으로 패전(2승3패)을 안으며 연승 행진에 제동이 걸렸다.

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마운드의 지배자는 단연 아빌라였다. 아빌라는 6이닝 동안 92개의 공을 던지며 3안타 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 한화 타선을 틀어막았다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 선발 아빌라, 1루수 전의산이 한화 노시환을 땅볼 처리하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회말 사구 직후 SSG 에레디아가 감정을 표출하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

이로써 아빌라는 7월 16일 데뷔 후 치른 첫 10차례 선발 등판에서 64이닝 10자책점, 평균자책점 1.41을 완성했다. 2023년 MVP 페디(1.47)와 2024년 네일(1.65)을 넘어선 수치이자, 2005년 SK 넬슨 크루즈(1.35)에 이어 KBO리그 역사상 데뷔 10경기 기준 역대 2위에 해당하는 대기록이다.

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승부의 팽팽한 균형은 3회에 요동쳤다. 3회초 1사 후 장규현이 볼넷으로 출루했다. 황영묵이 삼진으로 돌아섰지만, 1번 타자 심우준이 유격수 오른쪽 깊숙한 내야안타를 터뜨려 2사 1, 2루를 만들었다. 이어 최인호가 좌전 적시타를 때려내며 장규현이 홈을 밟아 한화가 1-0 리드를 잡았다.

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3회말 SSG 타선은 곧바로 응수했다. 선두타자 이지영이 좌전 안타로 포문을 열자, 9번 안재연이 우중간을 완전히 가르는 통렬한 적시 3루타를 작렬해 1-1 동점을 만들었다. 정준재가 루킹 삼진으로 물러났으나, 1사 3루에서 박성한이 침착하게 1루 쪽으로 번트를 대며 3루 주자 안재연을 홈으로 불러들여 2-1 역전에 성공했다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회말 1사 1만루 SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 무사 1루 SSG 안재연이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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6회 SSG는 박성한의 우전 안타와 에레디아의 몸에 맞는 공, 김재환의 좌전 안타가 연속으로 터지며 무사 만루 절호의 찬스를 잡았다. 전의산이 유격수 뜬공으로 물러났지만, 최지훈이 천금 같은 우전 적시타를 터뜨려 3-1을 만들었다. 이어 한유섬이 좌측 담장 바로 앞에서 잡히는 큼지막한 희생플라이를 날려 3루 주자 에레디아를 홈으로 불러들였다.

5연승의 저력을 지닌 한화도 쉽게 물러서지 않았다. 7회 선두타자 페라자가 좌전 2루타로 포문을 열었다. 이어 타석에 들어선 김태연이 2B2S에서 바뀐 투수 문승원의 6구째 시속 147㎞ 직구를 통타, 좌측 담장을 훌쩍 넘기는 추격의 투런 홈런을 쏘아 올렸다.

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스코어는 순식간에 4-3, 1점 차로 좁혀졌으나 8회 브루스 짐머맨과 9회 마무리 조병현이 실점 없이 틀어막으며 살얼음판 승리를 완성했다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 조병현이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com