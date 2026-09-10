4-3, 1점차 '살얼음판' 뒷문 지켰다…"2년 연속 20SV,KBO리그 대표하는 마무리" [인천 승장]

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 승리한 SSG 조병현, 이지영이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 선발 페드로 아빌라의 눈부신 호투와 불펜진의 철벽 계투, 그리고 고비마다 터진 타선의 응집력을 앞세워 SSG 랜더스가 거침없던 한화 이글스의 5연승 질주를 멈춰 세웠다. 승장 이숭용 감독은 에이스의 역투와 '2년 연속 20세이브'를 달성한 마무리 조병현, 그리고 승부처를 바꾼 선수단의 집중력을 두루 칭찬했다.

SSG는 10일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 홈경기에서 선발 아빌라의 6이닝 1실점 쾌투와 안재연의 동점 3루타, 최지훈·한유섬의 쐐기 타점, 불펜진의 1점 차 수성에 힘입어 4대3 짜릿한 승리를 거뒀다.

경기 후 이숭용 감독은 선수들의 활약에 만족감을 표하며 각 파트별로 아낌없는 박수를 보냈다.

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이숭용 감독은 가장 먼저 6이닝 3안타 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 시즌 6승(1패)째를 따낸 선발 아빌라의 투구를 짚었다. 직전 등판 101구 완봉승에 이어 이날도 위력적인 피칭을 이어간 아빌라는 KBO리그 데뷔 첫 10경기에서 평균자책점 1.41이라는 역대급 기록을 세웠다.

이숭용 감독은 "오늘도 아빌라가 아빌라다운 투구를 보여주며 모두의 기대에 부응해줬다"라고 신뢰를 보냈다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 이건욱이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 김민이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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경기 후반 한 점 차 살얼음판 승부를 지켜낸 불펜진의 릴레이 호투에 대한 칭찬도 빼놓지 않았다. 7회 김태연에게 2점 홈런을 내준 뒤 흔들리던 마운드를 김민이 틀어막았고, 이건욱과 조병현이 완벽하게 승리를 매듭지었다.

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이 감독은 "불펜에서는 김민이 어제에 이어 오늘도 실점 위기 상황에서 마운드에 올라 상대 타선을 잘 막아줬다. 이어 등판한 이건욱과 조병현도 각자의 역할을 잘 수행하며 승리를 지켜줬다"라고 평가했다.

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이어 9회 등판해 1점 차 승리를 지켜내며 대기록을 완성한 '수호신' 조병현을 향해 "KBO리그를 대표하는 마무리 투수로 자리매김하고 있는 병현이의 2년 연속 20세이브 기록 달성을 진심으로 축하한다"라고 인사를 전했다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 무사 1루 SSG 안재연이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회말 1사 1만루 SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

타선에서는 찬스 때마다 보여준 집중력이 돋보였다. 0-1로 뒤진 3회말 신인 안재연이 우중간을 가르는 적시 3루타로 승부를 원점으로 돌렸고, 6회말 무사 만루에서는 최지훈의 적시타와 한유섬의 희생플라이로 귀중한 추가점을 뽑았다.

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이숭용 감독은 "타선에서는 선수들이 필요한 순간마다 집중력을 보여준 것을 칭찬하고 싶다"라며 "신인 안재연이 데뷔 첫 3루타로 실점 이후 곧바로 동점을 만들어주며 분위기를 끌어올렸고, 최지훈과 한유섬은 추가 득점이 필요한 상황에서 중요한 역할을 해줬다"라고 엄지를 치켜세웠다.

마지막으로 이 감독은 관중석을 가득 메우고 끝까지 열띤 응원을 보내준 홈 팬들을 향한 "오늘도 경기장을 찾아 열정적인 응원을 보내주신 팬 여러분 덕분에 승리할 수 있었다"라며 "이번 주 마지막 경기인 내일 광주 원정경기도 잘 준비해서 좋은 경기 보여드릴 수 있도록 하겠다"라고 다짐했다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 문승원이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com