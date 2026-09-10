'최정 빈자리, 느낄 겨를도 없었다'…데뷔 첫 3루타가 동점 적시타 "감독님, 믿고 맡겨주십쇼" [인천 포커스]

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 무사 1루 SSG 안재연이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 무사 1루 SSG 안재연이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 0-1로 끌려가며 자칫 흐름을 내줄 뻔했던 3회말, 우중간을 시원하게 가르는 벼락같은 타구가 터졌다. 베이스를 차례로 밟고 3루에 안착한 신인의 주먹이 허공을 갈랐다. 프로 데뷔 첫 3루타를 승부처 동점 적시타로 장식한 SSG 랜더스의 2003년생 신예 내야수 안재연(23)이 문학을 들썩이게 했다.

안재연은 10일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 9번 3루수로 선발 출전해 3회말 승부의 균형추를 맞추는 천금 같은 1타점 적시 3루타를 작렬하며 팀의 4대3, 1점 차 신승의 발판을 놨다.

선두타자 이지영의 좌전 안타로 만들어진 무사 1루 찬스에서 타석에 들어선 안재연은 상대 선발 박준영의 공을 결대로 통타해 우중간을 완벽히 갈랐다. 이 3루타로 1루 주자 이지영이 여유 있게 홈을 밟아 1-1 동점이 됐고, 안재연은 후속 박성한의 희생번트 때 홈을 파고들어 2-1 역전 득점까지 올렸다.

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SSG 이숭용 감독 역시 경기 후 "신인 안재연이 데뷔 첫 3루타로 실점 이후 곧바로 동점을 만들어주며 팀 분위기를 크게 끌어올렸다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

안재연은 "데뷔 후 처음으로 3루타를 기록했는데, 그 타구가 팀이 꼭 필요로 했던 순간에 터진 동점타가 되어서 정말 두 배로 기쁘고 뜻깊다"라며 환하게 웃었다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 무사 1루 SSG 안재연이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 무사 1루 SSG 안재연이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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화려한 한 방 뒤에는 2군 퓨처스리그에서 묵묵히 흘린 구슬땀이 자리 잡고 있었다. 안재연은 1군 콜업을 기다리며 약점을 지우고 장점을 벼리는 데 온 힘을 쏟았다.

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퓨처스팀에서 중점을 둔 훈련 과정을 묻자 "퓨처스팀에 있는 동안 코칭스태프분들과 함께 제 수비의 아쉬운 부분들을 채우기 위해 디테일하게 훈련에 매진했다"라고 돌아봤다.

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이어 "수비 보완은 물론이고, 타석에서도 가진 장점을 확실한 무기로 극대화하기 위해 땀을 많이 흘렸는데 조금씩 결실을 맺는 것 같다"라며 성장의 원동력을 전했다.

현재 SSG 내야진은 시즌 막바지 크고 작은 부상과 체력 안배가 겹치며 젊은 피의 활력이 절실한 상황이다. 안재연은 어떤 위치에서든 팀에 보탬이 되겠다는 단단한 각오를 전했다.

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안재연은 "내야에 공백이 생긴다면 책임감을 가지고 그 공백을 든든하게 경기에 임하겠다"라며 "감독님께서 믿고 맡겨주시면 최선을 다하겠다"라고 당차게 목소리를 높였다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 무사 1루 SSG 안재연이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com