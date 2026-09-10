'이강철 600승' KT 1위 탈환! → 콜드게임이라도 있었다면.. 3-16 참패한 롯데는 -15 찍고 다시 9위로 [부산 현장]

사진제공=KT위즈

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈가 이강철 감독의 통산 600승을 자축하며 1위를 탈환했다. 사령탑 600승은 KBO 역대 13번째다. 현역 중에서는 김경문(한화) 김태형(롯데) 염경엽(LG) 감독에 이어 4번째다.

KT는 10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 16대3으로 크게 이겼다. KT는 이날 경기가 없었던 삼성을 2위로 끌어내렸다. 승차 없이 승률에서 앞섰다. KT는 72승 3무 46패(승률 0.610) 삼성은 73승 3무 47패(승률 0.608)를 기록했다.

롯데는 52승 2무 67패, 승패마진 -15로 떨어졌다. 롯데는 SSG에 8위를 내주고 9위로 추락했다.

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KT 선발 배제성이 6이닝 무실점 호투했다. 시즌 2승을 신고했다. KT 타선은 19안타를 퍼부으며 롯데 마운드를 초토화했다. 롯데는 이미 5회부터 전의를 상실했다.

이 감독은 KT에서만 600승을 쌓았다. 2019년 3월 29일 수원 KIA전 첫 승을 신고했다. 이 감독은 2021년 KT의 창단 첫 통합우승을 이끌었다. '원클럽 600승은 김응용(해태) 김재박(현대) 김태형(기록 당시 두산, 현 롯데) 감독에 이어 역대 4번째다.

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KT는 3회초 1사 2루서 김민혁의 적시타로 선취점을 뽑았다.

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4회초에 대거 5점 빅이닝을 만들어냈다. 1사 1, 2루서 김상수가 좌전 안타를 때렸다. 2-0. 한승택이 우익수 뜬공 아웃됐다. 권동진이 볼넷을 골랐다. 만루에서 최원준이 2타점 적시타를 폭발했다. 계속된 1사 1, 3루에서 더블스틸로 1점, 김민혁의 적시타로 1점을 보탰다.

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6-0으로 앞선 KT는 5회초 무려 8점을 추가했다. 롯데가 백기를 들었다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 선발투수 배제성이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 패한 롯데 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

선두타자 힐리어드가 우월 솔로 홈런(시즌 33호)으로 포문을 열었다. 김현수 볼넷과 류현인 안타로 주자를 모았다. 롯데가 선발 비슬리를 내리고 신인 김태균을 투입했다.

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김상수와 한승택이 범타로 물러났다.

2사 1, 2루가 되면서 불이 꺼지는 듯했다.

여기서 권동진 최원준 김민혁 안현민 연속 4안타가 터졌다. 순식간에 KT가 12-0으로 앞서갔다.

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타순이 한 바퀴 돌았다. 힐리어드가 다시 타석에 섰다. 힐리어드와 김현수가 연속 적시타를 터뜨렸다. 14-0. 류현인이 우익수 뜬공으로 아웃되고 나서야 기나긴 5회초가 끝났다.

KT는 7회와 9회 1점씩 추가해 롯데를 주저앉혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com