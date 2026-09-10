원클럽 600승 강철매직! 김응용→김재박→김태형 이어 '역대 4호'. 이강철 KT 감독 "만족 않고 더 좋은 팀 만들겠다" [부산 현장]

사진제공=KT위즈

사진제공=KT위즈

사진제공=KT위즈

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈가 이강철 감독의 통산 600승을 자축하며 1위를 탈환했다. 사령탑 600승은 KBO 역대 13번째다. 현역 중에서는 김경문(한화) 김태형(롯데) 염경엽(LG) 감독에 이어 4번째다.

KT는 10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 16대3으로 크게 이겼다. KT는 이날 경기가 없었던 삼성을 2위로 끌어내렸다. 승차 없이 승률에서 앞섰다. KT는 72승 3무 46패(승률 0.610) 삼성은 73승 3무 47패(승률 0.608)를 기록했다. KT 선발 배제성이 6이닝 무실점 호투했다. 시즌 2승을 신고했다. KT 타선은 19안타를 퍼부으며 롯데 마운드를 초토화했다.

이 감독은 KT에서만 600승을 쌓았다. 2019년 3월 29일 수원 KIA전 첫 승을 신고했다. 이 감독은 2021년 KT의 창단 첫 통합우승을 이끌었다. '원클럽 600승은 김응용(해태) 김재박(현대) 김태형(기록 당시 두산, 현 롯데) 감독에 이어 역대 4번째다.

Advertisement

공교롭게 이 감독은 김태형 감독이 이끄는 롯데를 제물 삼아 대기록을 달성했다.

경기 후 이 감독은 "오늘 선발 배제성이 좋은 투구로 팀 승리를 이끌었다. 누구 하나 할 것 없이 모든 선수들이 집중하면서 투타 조화를 보여줬다. 타자들도 찬스 때마다 빅이닝을 만들어줬다. 선수들 모두 고생 많았다. 응원해주신 팬분들에게도 감사하다"고 기뻐했다.

Advertisement

이 감독은 구단 관계자들에게도 감사 인사를 잊지 않았다.

Advertisement

이 감독은 "KT 대표이사님을 비롯한 임직원분들, kt sports 프런트, 코칭스태프, 선수단 모두 하나가 돼서 600승이라는 기록이 만들어졌다. 훌륭한 기록을 세울 수 있도록 도와줘서 감사하다. 이 기록에 만족하기보다는 앞으로도 더 좋은 팀을 만들 수 있도록 잘 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

Advertisement

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com