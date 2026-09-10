신인투수 데뷔전에 콜플레이도 안 되는 롯데 야구 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 심각한 수비 시스템 문제를 노출하며 대패했다. 신인 투수가 데뷔전에 수비 도움은 커녕 짐을 지고 외롭게 던지다가 와르르 무너졌다.

롯데는 10일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와 경기서 3대16으로 처참하게 패배했다. 롯데는 4회와 5회 초보적인 수비 실수를 연발하며 대량 실점을 자초했다.

4회초 2사 1, 3루에서 KT가 더블스틸을 시도했다.

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이 경우 수비측은 기본적으로 2루에 던지는 척하면서 3루를 견제하거나, 투수에게 짧게 던져 3루 주자를 노리거나, 2루에 던질 경우 유격수나 2루수가 앞으로 나오면서 받아서 3루 주자를 묶어야 한다.

하지만 롯데는 2루에 공을 던져 주자 태그를 시도하다가 홈에 무혈 입성하는 3루 주자를 놓쳤다. 이닝 마지막 아웃카운트였다고 해도 심판이 어떤 판정을 내릴지 알 수 없기 때문에 끝까지 집중력을 유지해야 하는데 2루에만 정신이 팔렸다.

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후속 플레이 또한 프로에서 거의 보기 힘든 장면이었다.

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2사 2루에서 우전 안타를 맞았다. 수비측은 홈보살과 함께 차선책으로 타자 주자가 2루로 가는 시도를 막아야 한다. 투수는 홈 뒤로 가서 공이 빠지는 경우에 대비한다. 우익수가 홈에 던지는 라인 선상에 2루수나 1루수가 앵커맨으로 자리를 잡는다.

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앵커맨은 여기서 홈 송구의 각도가 틀어질 경우 커트한다. 홈에 늦었거나 타자 주자가 1루를 돌아 무리하게 2루를 시도해도 커트한다. 이를 위해 우익수는 홈에 비교적 낮게 원바운드로 던지는 게 기본이다.

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롯데 수비진은 그 어떤 플레이도 하지 않았다. 각도가 틀어진 송구는 앵커맨을 통과해 홈에 그대로 도달했는데 포구한 선수는 심지어 포수도 아니고 투수 비슬리였다.

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롯데의 엉성한 수비는 5회에도 나왔다.

롯데는 5회초 0-7로 점수 차이가 크게 벌어지자 우완 루키 김태균에게 기회를 줬다.

선발 비슬리를 내리고 무사 1, 2루 위기에 김태균을 투입했다.

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김태균은 2025 신인드래프트 10라운드 94번에 뽑힌 기대주다. 올해 퓨처스리그에서 두각을 나타내며 김태형 롯데 감독의 레이더에 들어왔다. 아시안게임 기간 국내 1선발 김진욱이 대표팀에 차출되면 그 자리를 채울 후보로 꼽혔다.

김태균은 첫 타자 김상수를 중견수 뜬공 처리하며 산뜻하게 데뷔했다. 한승택을 투수 땅볼로 직접 처리, 순조롭게 아웃카운트를 늘렸다.

2사 후 흔들리기 시작했다. 권동진에게 2루타를 맞고 2실점, 최원준에게 다시 중전 안타를 맞고 3점째를 잃었다. KT는 0-10으로 훌쩍 멀어졌다.

사진제공=롯데자이언츠

이미 승부는 크게 의미가 없어진 상황. 신인 투수가 프로 첫 이닝을 어떻게 마무리하느냐가 중요했다.

김태균은 김민혁에게 2루타, 안현민에게 2루타를 또 맞았다.

연속 4안타를 허용하는 동안 포수도, 코칭스태프도 마운드에 방문하지 않았다. 그대로 지켜볼 뿐이었다. 배터리 호흡을 맞춘 포수 박재엽도 이제 2년차라 경험이 일천하기는 마찬가지였다.

다음 힐리어드 타석에는 더 기가막힌 일이 벌어졌다. 김태균은 힐리어드에게 좌중간 높은 뜬공을 유도했다. 드디어 이닝이 끝나는 듯했다. 힐리어드도 고개를 숙였을 정도였다.

좌익수 전준우가 낙구지점을 포착해 따라가더니 속도를 줄였다. 대뜸 중견수 황성빈의 위치를 확인했다. 황성빈은 전준우 백업 위치로 자리를 잡고 관망 상태였다.

전준우가 다시 타구를 찾았을 때에는 이미 늦었다. 전준우가 황급히 다이빙캐치를 시도했지만 공은 땅에 뚝 떨어졌다.

중견수 황성빈과 좌익수 전준우의 콜플레이가 전혀 이루어지지 않아 벌어진 촌극이다.

힐리어드의 타구는 좌중간 2루타로 기록됐다. 안현민이 득점하며 김태균의 자책점이 늘어났다. 김태균이 김현수에게 또 안타를 맞고 나서야 롯데 벤치는 움직였다. 이진하로 투수를 바꿨다.

김태균은 ⅔이닝 6피안타 5실점으로 호된 신고식을 치렀다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com