소형준 공백 걱정 NO → 이강철이 발굴한 배제성. "감독님 1000승까지 책임지도록 준비 잘하겠다" [부산 현장]

사진제공=KT위즈

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈가 아시안게임 기간 선발투수 소형준 공백을 한층 덜었다. 뒤늦게 로테이션에 합류한 배제성이 쾌조의 컨디션을 자랑했다.

배제성은 10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 6이닝 무실점 호투했다. KT는 16대3 대승을 거두고 선두를 탈환했다. 이강철 KT 감독은 통산 600승 고지를 점령했다. KT는 1위를 탈환했다.

배제성은 지난 등판 4일 광주 KIA전도 6이닝 무실점 호투했다. 이 경기 승패 없이 물러났지만 이번 롯데전 승리투수가 되면서 아쉬움을 달랬다.

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KT는 아시안게임 전력 손실이 매우 컸다.

토종 선발 소형준 오원석과 국내 최고 마무리 박영현이 대표팀에 차출됐다.

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하지만 배제성이 확실한 선발 카드로 급부상하면서 당분간 로테이션 고민을 덜었다.

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대니엘 로건 고영표 배제성이 4일 휴식 강행군을 2주만 버티면 소형준 오원석 박영현이 돌아온다.

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배제성은 16경기 54⅓이닝 2승 2패 1홀드 평균자책점 3.31을 기록했다.

배제성은 "타이트한 상황에서 팀 승리에 보탬이 될 수 있어서 다행이다. 남은 경기 때 더 좋은 모습 보일 수 있게 준비 잘하겠다. 지난 이틀 동안 (고)영표 형하고 (소)형준이가 7이닝씩 던져서 7회에도 나오고 싶었지만, 개인만 생각할 수 없어 6회를 잘 마무리하고 내려왔다. 투구수를 더 아끼지 못한 게 조금 아쉽다"고 돌아봤다.

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이어서 "이닝 중간중간에 시간이 너무 떠서 몸이 좀 굳고 추운 느낌도 들어 아쉬움도 있었지만 공격적으로 들어가려했던 게 좋은 결과로 이어졌다"고 덧붙였다.

배제성은 "오늘 슬라이더가 조금 뜨는 느낌이 들길래 평소보다 스피드를 2~3㎞ 줄여서 각을 좀 크게 만들었다. 그러다보니 제어하기 수월해지고 낮게 갔을 때도 직구를 노리고 들어온 타자들의 스윙이 많이 나왔다"고 만족감을 나타냈다.

사진제공=KT위즈

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무명 시절 배제성의 가능성을 알아보고 발굴한 지도자가 바로 이강철 감독이었다.

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이 감독 부임 첫 해였던 2019년 배제성은 10승 투수로 이름을 날렸다. 배제성은 2020년까지 2년 연속 10승에 성공했다. 배제성은 2021년 통합우승 주역으로 자리매김했다.

배제성은 이후 슬럼프와 부상 및 군복무를 이겨내고 부활을 예고했다.

배제성은 "팀이 다시 1위를 한 의미도 있지만 감독님의 600승도 뜻깊다. 감독님이 아홉수에 걸리지 않고 600승을 하실 수 있도록 내가 해결할 수 있어서 굉장히 영광이다. 더 나아가서 700승, 1000승까지도 책임질 수 있도록 준비를 더 잘하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com