8월 승률 1할대 찍고 9위 추락하더니…한화, 9월 9경기 61득점 "조금 늦은 감이 있지만..." [인천 포커스]

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기 한화 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 7회초 무사 2루 한화 김태연이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 8월 한 달간 3승15패(승률 0.167)라는 최악의 참사를 겪으며 9위까지 곤두박질쳤던 한화 이글스가 9월 들어 부활했다. 10일 SSG 랜더스에 패하긴 했지만 앞서 5연승을 내달리며 9월 승률을 0.556(5승4패)까지 만들어놨다. 6경기 동안 61점을 뽑아낸 타선의 화력 폭발을 앞세워 순위도 7위(54승65패3무)로 끌어올렸다.

6위 NC 다이노스와는 4.5경기차, 가을 야구 커트라인인 5위의 두산 베어스와는 8경기차다.

하지만 사령탑 김경문 감독의 시선은 들뜸 대신 차분함과 냉정함에 닿아 있었다. "조금 늦은 감은 있지만, 아직 22경기가 남아 있다"고 끝까지 모른다는 기대감을 드러냈다.

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한화의 9월 반등은 수치로 드러난다. 9월 첫 3연전이었던 수원 KT 위즈전을 내주며 위기감이 감돌았지만, 4일 부산 롯데 자이언츠전 14대4 대승을 시작으로 5연승을 질주했다. 특히 9일 대전 LG 트윈스전에서는 홈런과 집중타를 묶어 무려 19대3 대승을 거두는 등 5연승 기간 동안 경기당 평균 11.6점(총 58점)을 쓸어 담는 파괴력을 과시했다.

10일 SSG전도 아쉽게 4대3, 1점차로 패했지만 지난 경기 완봉승을 거둔 선발 페드로 아빌라를 6회에 내려가게 하고 이후 김태연의 투런포로 추격하는 모습은 '타격의 한화'다운 플레이였다.

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좋은 분위기에서도 김경문 감독은 들뜬 모습을 경계했다. 8월의 뼈아픈 부진을 솔직하게 인정하면서도, 남은 정규시즌 22경기에서 유종의 미와 반등을 동시에 노리겠다는 계산이다.

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10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 7회초 무사 2루 한화 김태연이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 심우준이 타석에 들어서고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

김 감독은 " 솔직히 조금 늦은 감도 있다"면서도 "그래도 아직 22경기 정도가 남아 있지 않나. 며칠 전부터 타선이 활발하게 살아나기 시작했는데, 이 좋은 타격 흐름이 시즌이 끝날 때까지 꺾이지 않고 계속 이어졌으면 좋겠다"라고 전했다.

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올 시즌을 돌아보며 투수진 난조에 대한 아쉬움도 숨기지 않았다. 김 감독은 "올해는 솔직히 연승보다는 연패가 훨씬 많았다. 특히 투수 파트 쪽에서 부상과 컨디션 난조 등 여러 가지 일들이 참 많았던 시즌"이라며 "남은 22경기를 결코 허투루 치르지 않기 위해 벤치에서도 단단히 준비하고 있다"라고 힘줘 말했다.

이제 남은 시즌 한화의 최대 변수는 오는 14일 소집되는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 차출이다. 2경기를 치른 뒤 왕옌청, 노시환, 문현빈 등 주축 선수들이 전력에서 이탈한다.

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9일 LG전에서 19대3 대승을 이끈 대만 출신 아시아쿼터 좌완 왕옌청은 대표팀 합류 전 창원 NC전에 한 차례 더 선발 등판한 뒤 출국한다. 김 감독은 "창원에서 한 번 더 던지고 대표팀으로 떠날 것"이라고 확인했다.

한화 이글스가 남은 22경기로 잔여 시즌 KBO리그 순위표를 얼마나 흔들어놓을지 팬들의 심장을 뛰게 만들고 있다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회초 2사 1,3루 한화 최인호가 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com