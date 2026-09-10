158㎞ 던지는 투수인데 이게 말이 돼?…"난 삼진잡는 투수아냐, 맞춰잡는 투수"

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 선발 아빌라, 1루수 전의산이 한화 노시환을 땅볼 처리하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 150㎞를 훌쩍 넘는 강속구를 보유한 투수가 마운드에 서면 삼진에 욕심을 내기 마련이다. 헛스윙을 유도하기 위해 하이 패스트볼을 찌르고, 풀카운트 승부를 불사하며 자신의 구위를 뽐내려 한다.

하지만 SSG 랜더스의 외국인 에이스 페드로 아빌라는 완전히 다른 길을 걷는다. 150㎞대 불같은 공을 뿌리면서도 본인 스스로를 "난 삼진을 잡는 구위형 투수가 아니다. 맞춰 잡는 투수"라고 규정한다.

SSG 이숭용 감독은 아빌라가 KBO리그 무대에서 독보적인 안정감을 뽐내는 비결로 뛰어난 하드웨어가 아닌 '성숙한 마인드와 영리한 수싸움'을 꼽았다.

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이 감독은 "아빌라가 정말 영리하다고 느끼는 부분이 바로 그것"이라며 "시속 150㎞ 이상을 거뜬히 던질 수 있는 엄청난 구위를 가진 투수인데도, 본인 스스로는 '나는 삼진을 잡는 투수가 아니다'라고 확고하게 생각한다"라고 전했다.

자신의 공이 아무리 빠르더라도 KBO리그 타자들을 힘으로만 윽박지를 수 없다는 점을 완벽히 인지하고, 철저하게 인플레이 타구를 유도하는 '효율의 야구'를 펼치고 있다는 뜻이다.

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변화구와 포심 패스트볼, 그리고 날카롭게 꺾이는 투심 패스트볼을 골고루 섞어 던지며 상대 타자의 배트가 빨리 나오도록 유도한다. 특히 누상에 주자가 나갔을 때 아빌라의 피칭은 더욱 빛을 발한다.

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10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

이 감독은 아빌라의 투구 메커니즘에 대해 "다양한 변화구를 활용하면서 직구와 투심을 섞어 타자들의 방망이가 초반부터 빠르게 나오게끔 유도한다"라며 "무엇보다 주자가 있을 때 도망가지 않고 스트라이크존으로 훨씬 더 적극적으로 승부를 들어간다"라고 짚었다.

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실제로 아빌라는 10일 인천 한화 이글스전에서도 5가지 구종을 골고루 섞었다. 특이한 점은 포심패스트볼보다 투심패스트볼의 구속이 더 빨랐다는 것. 단 2개만 던진 직구는 최고 153㎞를 찍었지만 47개나 던진 투심은 155㎞를 기록했다. 여기에 커브 8개, 체인지업 14개, 커터 21개 등을 골고루 섞어 한화 타선을 요리했다.

사령탑이 분석한 아빌라의 수싸움 심리학도 있다. 이 감독은 "투수가 주자가 있는 상황에서도 존을 공격적으로 파고들면, 타자들은 타석에서 심리적으로 급해지고 쫓길 수밖에 없다"라며 "카운트가 불리해진 타자는 결국 유인구나 비슷한 존의 공에 무조건 배트가 밀려 나오게 된다. 아빌라는 그 심리적 수싸움을 마운드 위에서 완벽하게 컨트롤할 줄 아는 투수"라고 극찬했다.

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구위형 투수들이 흔히 겪는 함정은 '삼진 본능' 탓에 불어나는 투구 수다. 삼진 8~9개를 잡아내더라도 5회만 되면 투구 수가 100개에 육박해 마운드를 내려가야 하는 경우가 허다하다. 반면 아빌라는 10일 경기에서도 6이닝동안 단 92개의 공만 던졌다.

아빌라는 삼진에 대한 미련을 지우고 1구, 2구째에 상대 타자의 타이밍을 뺏어 내야 땅볼과 뜬공을 유도한다. 그가 101개의 공만으로 9이닝을 무사사구로 완벽하게 지워낼 수 있었던 원동력 역시 이 '맞춰 잡는 피칭 철학'이 바탕에 깔려 있었기 때문이다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com