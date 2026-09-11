'시즌 +2경기 vs AG -2경기' 절묘한 균형추, 또또또 뒤집어졌다, 최후의 3차례 맞대결, 끝까지 간다

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]또 다시 뒤집어졌다.

삼성 라이온즈와 KT 위즈의 숨 막히는 선두싸움이 다시 원점으로 돌아왔다.

이제 다시 KT가 앞섰다. 단 2리 차 승차 없는 1위다.

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9일 맞대결 승리에 이어 10일 롯데를 대파한 KT가 단숨에 순위를 뒤집었다.

시즌 막판까지 이어질 피말리는 선두 싸움. 향방을 가를 최대 승부처는 '잔여 경기 일정'과 '아시안게임(AG) 브레이크', 두 가지 변수다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기를 준비하고 있는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

결국 끝까지 갈까? 시즌 피날레 3차례 맞대결이 정규시즌 우승 결정전?

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삼성은 잔여 21경기, KT는 23경기를 남겨두고 있다.

삼성이 KT보다 2경기를 더 소화했기에 물리적 경기 수가 적은 점은 체력 관리에 유리할 수 있지만, 승수를 직접 쌓을 기회 자체가 적다는 뜻이기도 하다.

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특히 두 팀 모두 시즌 막바지인 10월 3일부터 7일까지 예정된 운명의 5연전이 최대 고비로 꼽힌다.

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삼성은 다음달 3일부터 대구 두산 3연전→광주 KIA전→수원 KT전을 치른다.

KT는 같은 시기 수원 롯데 3연전→고척 키움전→수원 삼성전을 치른다.

월요일 휴식일 없이 타이트하게 치러지는 5연전 특성상, 양 팀 모두 5선발 로테이션을 돌려야 하는 상황. 여기에 지난 8월 말 대구 우천 취소에 따른 잔여 2경기가 이어 붙으면 자칫 시즌 마지막 3경기가 시즌 운명을 가를 맞대결 3연전이 될 수 있다.

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여기에 상존하는 '타이브레이크(1위 결정전)'까지 강행군 가능성도 존재한다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KT 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

KBO가 와일드카드 결정전 시작일을 10월 11일~12일 무렵으로 잡고 있어 일정이 매우 빠듯한 데다, 11월 중순 예정된 아시안프로야구 챔피언십(APBC) 일정까지 감안하면 포스트시즌 준비를 위한 여유가 크게 없다.

비로 인한 추가 취소 없이 남은 경기가 밀릴 경우 주말을 끼고 7연전을 치른 뒤 곧바로 타이브레이크로 들어가는 최악의 대진이 현실화될 가능성을 배제할 수 없다.

아시안게임 차출(9월 14일~27일) 삼성 8경기, KT 10경기

두 번째 큰 변수는 대표팀 차출에 따른 전력 누수다.

젊은 핵심 선수 3명씩 빠진다. 그 공백 기간 소화하는 경기 수에서 두 팀의 희비가 엇갈린다.

소형준 오원석 박영현 차출로 마운드 출혈이 큰 KT는 이 기간 불완전 전력으로 10경기나 치른다. 다행히 이 시기에는 로건, 대니엘, 고영표, 배제성 4선발 로테이션이 가능하다.

다만, 뒷문이 문제다. 스기모토는 기복이 있는 편. 안전장치로 우규민을 대기시켜 놓았지만 불안감이 완전히 가시지는 않는다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 삼성에 승리했다. 승리가 확정되자 포효하는 KT 박영현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

김지찬, 이재현의 센터라인과 배찬승의 좌완불펜 약화가 불가피한 삼성은 이 기간 8경기를 치른다. 김지찬 공백은 박승규, 김현준으로, 이재현 공백은 김상준, 박계범, 심재훈, 이해승 등 선택적으로 메울 수 있다.

당초 배찬승 공백은 팔꿈치 수술 후 회복해 2군 경기에서 빌드업 중이던 육선엽에게 맡길 계획이었다. 하지만 지난 3일 등판 후 다시 팔꿈치 불편함을 호소해 끝내 무산된 상황.

하지만 최근 사토시가 구위를 회복하며 허리를 책임지고 있는데다 대회 기간 중 경기가 띄엄띄엄 열려 필승조 불펜 부담은 상대적으로 덜한 편이다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 삼성 김지찬이 안타를 날린 뒤 3루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

2경기 더 치른 삼성의 불리함 vs AG 기간 2경기 덜 치르는 유리함

삼성은 전체 잔여 경기가 2경기 적은 핸디캡을 2경기를 덜 치르는 아시안게임 기간 중 만회해야 한다. 일단 유리한 고지를 점령한 뒤 10월 초 5연전과 마지막 3차례 맞대결에서 승부수를 띄울 전망.

치열한 순위 싸움 끝에 만약 양 팀이 승률까지 동률을 이룰 경우, KBO 규정에 따라 와일드카드가 시작되기 하루 전 단판 승부인 타이브레이크가 대구 라이온즈파크에서 5년 만에 다시 열린다.

벼랑 끝 1위 결정전까지 염두에 둬야 하는 두 팀에게 9월 중순 아시안게임 브레이크 기간을 어떻게 보내느냐가 시즌 농사의 분수령이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com