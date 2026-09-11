2경기 합치면 '9이닝 퍼펙트' 넘겼는데... 2경기 연속 호투를 펼쳐도 승리 없는 불운, KIA는 중요한 시기 3연패[광주현장]

2경기 연속 5회 투아웃까지 퍼펙트 행진. 지난 4일(오른쪽) 경기 후 마운드를 내려오는 올러. 10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 3회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

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[광주=스포츠조선 송정헌 기자] KIA 타이거즈 외국인 투수 올러가 2경기 연속 5회 2사까지 퍼펙트 행진을 펼쳤으나 또다시 승리를 기록하지 못했다. 올러는 10일 NC 전 선발 등판했다. 5회 투아웃까지 잘 잡아냈으나 NC 박건우에게 홈런을 허용하며 퍼펙트가 깨졌다.

올러는 기록상 최근 2경기 선발에서 9.1이닝 동안 퍼펙트 행진을 펼쳤으나 2경기 모두 승리를 기록하지 못했다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. KIA는 시즌 11승을 기록 중인 애덤 올러가 선발로 나섰다.

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올러는 지난 4일 KT와 광주 홈경기에서도 선발 등판해 5회 2사까지 퍼펙트 행진을 펼쳤으나 2사 후 KT 장진혁에게 볼넷을 내주며 퍼펙트 행진이 깨졌다. 결국 KT 전 6⅔이닝 10탈삼진, 2실점을 기록했으나 승리투수는 되지 못했다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 올러가 7회초 2사 만루 김상수에 선취 2타점 적시타를 허용한 뒤 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 생각에 잠긴 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 NC 전에서는 더욱 눈부신 피칭을 선보였다. 올러는 이번에도 5회 2아웃까지 똑같이 NC 타선을 상대로 퍼펙트 행진을 펼쳤다. 볼넷 하나 없이 5회 투아웃까지 잘 잡아냈으나 2사 후 NC 박건우에게 솔로홈런을 허용하며 첫 실점이자 유일한 실점을 내줬다.

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올러는 7회까지 마운드를 책임졌다. 7이닝 2피안타, 1실점 호투. 하지만, KIA 타선은 무기력했다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 5회 선제 솔로홈런을 날린 NC 박건우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 11회 연장 끝에 KIA에 승리했다. 11회말 1사 1, 3루 김선빈을 병살처리하는 이용준. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

NC 선발 라일리는 KIA를 상대로 7이닝 2피안타 무실점으로 막아냈다. KIA는 9회 바뀐 투수를 상대로 김선빈이 동점 1타점 적시타를 날리며 연장으로 승부를 이어갔으나 11회초 1실점을 내준 후 11회말 1사 1, 3루에서 김선빈이 안타 하나면 동점이나 역전도 가능한 상황에 병살타를 날리며 결국 승리를 NC에 내줬다.

KIA는 가을야구를 앞두고 중요한 시기 3연패에 빠졌다.

올러도 최근 경기 호투에도 승리를 기록하지 못했다. KIA는 김도영이 빠지자 타선은 더욱 약해졌다. 리그 3위 LG와 승차를 줄이지 못하며 4위에 머물고 있다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 3회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/