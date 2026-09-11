[오피셜] KIA 김도영 대박 희소식! 13일 한화전 출전 가능성 → 벌써 퇴원하고 선수단 합류

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 퇴원했다.

KIA는 11일 '김도영 선수가 오늘 퇴원 후 오후 3시 30분 선수단에 합류했다'고 공식 발표했다.

KIA는 이날 홈에서 SSG 랜더스와 격돌한다. 12일 수원 KT 원정 이후 13일 다시 광주로 돌아온다.

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KIA는 '내일(12일)은 원정 경기에 동행하지 않고 광주에서 훈련 및 컨디션 관리 예정이다. 13일 경기 때 다시 선수단에 합류 예정이며, 경기 출전 여부는 당일 컨디션을 살핀 뒤 결정할 계획'이라고 밝혔다.

컨디션에 따라 13일 광주 한화전에 출전을 할 수도 있다는 이야기다.

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김도영은 지난 9일 광주 NC전 자신의 번트 타구에 코를 맞았다.

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김도영은 골절 진단을 받고 그날 밤 바로 수술대에 올랐다.

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부상 정도가 경미해 예상보다 빠르게 실전 복귀가 가능할 전망이다.

김도영은 올 시즌 122경기에서 타율 3할6리 40홈런 99타점 OPS(장타율+출루율) 1.046을 기록했다.

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오는 14일 소집하는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀에도 선발된 상태다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com