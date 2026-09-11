AG 앞두고 한일전 승리! 이호민 만회포+역전 결승타, 하현승 3이닝 무실점 5K…결승진출 정조준

1일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경남고의 경기, 경남고 이호민이 타격을 하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.01/

5일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 덕수고-강릉고 경기. 6회 무사 1루. 외야플라이로 물러나는 덕수고 엄준상. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.05/

사진제공=KBSA

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[스포츠조선 김영록 기자] '야구 동생'들이 일을 냈다. 일본을 잡고 결승행을 예약했다.

한국 18세 이하(U-18) 야구 대표팀은 11일 대만 타이베이돔에서 열린 제 14회 아시아청소년야구선수권 슈퍼라운드 첫 경기에서 일본을 3대2로 꺾었다.

기선을 제압한 쪽은 오히려 일본이었다. 한국 선발 박근서(서울디자인고)를 상대로 1회말 이시다 유세이의 안타와 도루로 만들어진 1사 2루에서 오노 슈스케의 2루타, 만야 켄신의 안타가 이어지며 일본이 2점을 먼저 달아났다.

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한국은 2회 1사 2루에서 박근서를 교체했다. 뒤이은 윤예성(인창고)도 연속 볼넷을 허용해 1사 만루의 대위기. 하지만 김민훈(광주진흥고)이 연속 삼진을 잡아내며 흐름을 바꿨다.

1일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경남고의 경기, 경남고 이호민이 타격을 하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.01/

3회초 선두 타자 박보승(경남고)이 첫 안타를 기록했고, 4회초 드디어 득점을 따냈다. 2사 주자 없는 상황에서 4번 타자 이호민(경남고)이 좌측 담장을 넘어가는 추격의 솔로 홈런을 터뜨리며 1-2로 따라붙었다.

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이어진 4회말, 2사 1루에서 이시다가 우중간으로 깊숙한 타구를 날렸다. 중견수와 우익수를 가를 것으로 보였던 타구를 중견수 박보승이 다이빙 캐치로 건져냈다. 1점을 막아낸 결정적인 수비였다. 앞선 4회초 2사 1루 장민제(충암고) 타석에서 나온 일본 좌익수 만야의 호수비를 그대로 되갚았다.

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이어 대표팀은 5회말 하현승(부산고)을 올리며 총력전에 나섰다. 나흘 전 대만전에서 한계 투구 수인 90구를 꽉 채운 뒤 사흘 휴식 만에 등판한 하현승은 전광판 기준 최고 구속 시속 150㎞를 뿌리며 건재함을 과시했다. 상대 중심 타선을 삼진 2개로 요리하며 삼자범퇴로 이닝을 마쳤다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 광주진흥고 김민훈이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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6회초 기적이 일어났다. 선두 타자 조희성이 볼넷으로 물꼬를 텄고, 황성현(덕수고)이 희생번트에 성공했다. 이때 엄준상(덕수고)이 타석에 섰다. 앞선 두 타석에서 범타로 물러나며 타율이 0.125(8타수 1안타)까지 떨어졌던 그는 마침내 이름값을 증명했다. 우중간을 가르는 큼지막한 2루타로 조희성을 불러들였다. 내친김에 역전에도 성공했다. 이호민이 다시 한번 해결사로 등장했다. 좌익수 방면으로 역전 2루타를 작렬했다.

이후 대표팀은 끝까지 리드를 지켰다. 6회말 하현승이 삼진 1개를 추가하며 일본 타자들을 삼자범퇴로 돌려세웠고, 7회말도 마운드에 올라 실점 없이 틀어막으며 승부를 매듭지었다.

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마운드에서는 구원 등판한 김민훈의 역투가 빛났다. 2⅔이닝 동안 1피안타 2탈삼진 무실점을 기록했다. 하현승 역시 3이닝 무실점 5K를 기록하며 대회 2승째를 거뒀다. 타석에서는 이호민과 박보승이 멀티히트를 터뜨렸다.

5일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 덕수고-강릉고 경기. 6회 무사 1루. 외야플라이로 물러나는 덕수고 엄준상. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.05/

이로써 대표팀은 사실상 결승 진출을 확정했다. 지난 7일 대만과의 조별리그 1차전에서 승리한 대표팀은 슈퍼라운드에 1승을 안고 올라왔다. 이번 대회에서는 조별리그에서 같은 조에 속했던 팀과의 전적이 슈퍼라운드에도 그대로 이어진다. B조에서는 대표팀과 대만이 슈퍼라운드에 진출하면서 두 팀은 추가 맞대결 없이 대만전 승리 기록을 그대로 가져왔다.

여기에 일본까지 꺾으면서 대표팀은 슈퍼라운드 2승을 확보했다. 12일 약체 필리핀과의 슈퍼라운드 최종전을 남겨둔 대표팀은 필리핀전에서 승리하면 슈퍼라운드 전승으로 결승에 선착한다.

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8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 2회까지 투구한 하현승이 만족스러운 표정을 지으며 들어오고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com