"한일전 승리 영광스럽다"는 이호민, 추격포→결승타까지…1점차 대역전극 주인공 됐다 "프로 가서도 국대 4번타자 하고파" [SC포커스]

사진제공=KBSA

1일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경남고의 경기, 경남고 이호민이 타격을 하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.01/

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[스포츠조선 김영록 기자] "우승후보인 일본을 상대로 승리할 수 있어 영광이다. 우리 나이대 가장 잘하는 친구들이 모인 덕분이다."

야구 한일전의 영웅으로 등극한 이호민(경남고)이 뿌듯한 속내를 전했다.

이호민이 이끈 한국 18세 이하(U-18) 야구 대표팀은 11일 대만 타이베이돔에서 열린 제 14회 아시아청소년야구선수권 슈퍼라운드 첫 경기에서 일본을 3대2로 꺾었다.

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깜짝 등판에도 역투하며 반전의 발판을 마련한 김민훈(광주진흥고), '양키스 300만 달러를 거절한 사나이' 하현승의 명불허전 호투도 빛났지만, 역시 이날의 주인공은 추격의 솔로포, 역전 결승타를 친 이호민이었다.

이날 한국은 1회초 먼저 2실점하며 0-2로 끌려갔다. 선발 박근서(서울디자인고), 뒤를 이은 윤예성(인창고)이 모두 난조를 보인 가운데, 2회 1사 만루에서 등판한 김민훈이 4회까지 추가 실점없이 버텨냈다. 그 사이 4회초 이호민의 솔로포가 터졌고, 6회초 엄준상의 동점타와 이호민의 역전 결승타가 터지며 승부를 뒤집었다. 5회말 등판한 하현승이 일본 타선을 3이닝 무실점 5K로 꽁꽁 묶으며 승리를 지켜냈다.

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경기 후 이호민은 "우승후보인 일본한테 승리를 거머쥘 수 있어 영광이다. 동나이대 가장 잘한다는 친구들이 모여서 타이베이에 도전했는데. 좋은 결과 가져올 수 있어서 정말 좋았다"며 웃었다. 대만전 승리보다 슈퍼라운드인 이날 승리가 더욱 기쁘다고.

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홈런을 치고 그라운드를 돌며 뜨거운 포효로 친구들의 피를 끓게 했다. 이호민은 "꿈만 같다. 치는 순간 잘 맞았다고는 생각했는데, 펜스에 맞을 줄 알았는데 넘어갔다. 정말 기뻤다"면서 "최근 타격감이 좋지 않았다. 오늘 정말 잘하고 싶었는데, 간절한 경기에 결과가 나와주니 너무 기뻤다"고 돌아봤다.

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6회초 결승타 타석에 대해서는 "주자가 2루에 있으니까, 짧게만 치면 홈에 들어올 수 있다 싶어 짧게 쳤더니 좋은 결과로 이어졌다. 치자마자 타구가 선상으로 갔고, 좌익수가 좌중간을 치우쳐져있었기 때문에 안타다 싶었다"고 설명했다.

1회초 실점 상황에 대해서는 "2루수 남현우와 콜플레이에 아쉬움이 있었다. 그 잔상이 남아있었는데, 최대한 빨리 떨쳐내는데 중점을 뒀다"고 했다.

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"처음 홈런을 치고 나서, 우리 타자들이 아웃되더라도 배트 중심에 맞아나가는 모습을 보면서 오늘 역전할 수 있겠다 생각했다. (결승타 치고 대기타석까지 들어와 환호하던 동료들과 함께)가보자! 그런 소리를 질렀다."

1일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경남고의 경기, 경남고 이호민이 타격을 하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.01/

전력분석팀에선 "아직 들뜨지 마라 . 경기 안 끝났다"라고 선수들을 다잡아줬다고. 이호민은 "경기전부터 경우의 수를 생각하지 말자. 다들 힘들어지니까, 무조건 이기자는 생각 뿐이었다. 주장 엄준상과도 경기전 미팅에서 선수들에게 '무조건 이긴다'라는 뜻을 전달했다"고 설명했다.

"오늘 큰 무대에서 내가 주인공이 됐다는 사실이 너무 영광스럽다. 고등하?u 뿐 아니라 프로에 가서도 국가대표에 뽑혀 다시 한일전의 영웅이 되고 싶다. 이제 2경기 남았는데, 좀더 집중해서 국가대표 4번타자로서 우리 팀원들과 함께 금메달을 따는 영광을 누리고 싶다."

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com