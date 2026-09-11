"한일전 승리 오랜만…'우승하자'는 선수들 집념 크다" 사령탑이 뽑은 MVP는 김민훈 [SC포커스]

정윤진 감독. 사진제공=KBSA

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[스포츠조선 김영록 기자] "선수들이 해보자, 금메달 따자, 우승하자, 이길 수 있다는 집념이 강하다."

아시안게임을 앞두고 아우들이 먼저 사고를 쳤다.

정윤진 감독이 이끈 한국 18세 이하(U-18) 야구 대표팀은 11일 대만 타이베이돔에서 열린 제 14회 아시아청소년야구선수권 슈퍼라운드 첫 경기에서 일본을 3대2로 격파했다.

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1회초 2실점하며 0-2로 뒤지던 한국은 4회초 이호민(경남고)의 만회 솔로포, 6회초 엄준상(덕수고)의 동점타, 이호민의 역전 결승타가 터지며 승부를 뒤집었다. 5회말 마운드에 오른 하현승(부산고)은 3이닝 무실점 5K의 괴물같은 호투로 일본 타선을 잠재웠다.

사령탑이 꼽은 이날의 MVP는 깜짝 등판에도 역투하며 반전의 발판을 마련한 김민훈(광주진흥고)이었다.

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한국은 이날 초반 선발 박근서(서울디자인고)가 흔들렸고, 2회말 2번째 투수로 등판한 윤예성(인창고)도 연속 볼넷을 내주며 1사 만루 위기를 자초했다.

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광주진흥고 김민훈. 사진제공=KBSA

이때 비장의 카드로 기용된 투수가 바로 김민훈이었다. 김민훈은 연속 삼진으로 만루 위기를 탈출했고, 이후 4회말까지 무실점으로 막은 뒤 하현승에게 마운드를 넘겼다.

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경기 후 정윤진 감독은 "김민훈이 2점 뺏긴 1사 만루 위기 상황에서 올라가서 막아준 게 제일 컸다. 거기에서 점수차가 더 벌어졌으면 힘든 경기가 됐을 텐데 민훈이가 그걸 막아준 덕분에 타선도 좀 터지면서 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

이어 "그 다음 하현승이 올라가서 마무리를 잘 해줬다. 전력 분석하고 준비한 내용이 대체적으로 잘 맞아떨어졌다"면서 "우리 대표팀이 일본도 굉장히 오랜만에 이긴 것 같다. 선수들이 해보자, 금메달 따자, 우승하자, 이길 수 있다는 집념과 대한민국의 긍지, 사명감, 책임감이 좀 강해서 승리할 수 있었던 것 같다"고 거듭 강조했다.

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경남고 이호민. 사진제공=KBSA

정윤진 감독은 "내일 대만과 일본이 경기를 하니까 그걸 보면서 전력 분석을 할 것이다. 준비 잘 해서 여기까지 왔으니까 이제 꼭 금메달 따서 돌아갈 수 있도록 하겠다"면서 "우리가 금메달을 따야 아시안게임에서도 또 그 기세를 이어서 형들이 또 잘할 수 있을 것 같다. 아우들이 해놓으면 또 형들이 또 해내지 않겠나"라고 덧붙였다.

"야구를 사랑하시는 팬분들, 아마추어 야구를 사랑하시는 팬분들, 국민들이 이렇게 즐겁게 보시고 또 한일전 승리로 다들 기분이 좋아지시고 또 즐거우셨다면 선수들이 큰 선물을 드렸다고 생각한다. 모레 결승전도 잘 준비해서 야구 팬들을 더 기쁘게 해드리겠다. 한국 아마추어 야구도 녹록지 않고 충분히 우리도 경쟁력이 있다는 것을 보여드리고 싶다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com