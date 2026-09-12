규정 이닝 못 채워도 상관없어, 패 없이 12연승 다승-승률 단독 1위, 오타니 이후 11년 만에 고졸 3년차 다승왕 나오나

소프트뱅크의 고졸 3년차 좌완 마에다. 올 시즌 17경기에서 패 없이 12연승을 기록 중이다. 퍼시픽리그 다승, 승률 1위다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

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니혼햄 파이터스의 이토 히로미(29)와 소프트뱅크 호크스의 아리하라 고헤이(34·현 니혼햄)는 지난해 '14승'을 거두고 퍼시픽리그 다승 공동 1위를 했다. 니혼햄 에이스 이토는 27경기에 등판해 196⅔이닝, 아리하라는 26경기에 나가 176이닝을 던졌다. 소프트뱅크의 쿠바 출신 에이스 리반 모이넬로(31)는 167이닝을 소화하고 평균자책점 1.46을 기록했다. 불펜에서 선발로 전환해 2년 연속 평균자책점 1위에 올랐다.

세 선수 모두 풀타임 선발로 규정 이닝(143이닝)을 넘었다. 부상 없이 시즌 내내 선발 로테이션에 들어가야 규정 이닝을 채우고 다승왕에 도전해 볼 수 있다.

11일까지 퍼시픽리그 투수 19명이 100이닝을 넘었다. 이 중 11명이 규정 이닝을 채웠다. 팀 당 2명꼴이다. 특별한 변수가 없다면 꾸준히 던져야 10승 이상이 가능하다.

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그런데 규정 이닝 미달 투수가 다승 1위를 달린다. 소프트뱅크의 21세 고졸 3년차 좌완 마에다 유고가 눈에 띈다.

11일 지바 롯데 마린즈와 후쿠오카 홈경기. 마에다는 올 시즌 17번째 선발등판해 7이닝 5안타 1실점 호투를 했다. 11대1 승리로 이끌고 시즌 12번째 승리를 올렸다. 퍼시픽리그 다승 단독 1위로 올라섰다. 그는 최근 6경기에서 패 없이 4승을 올렸다.

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경기 초반 살짝 흔들리다가 바로 페이스를 찾았다. 1회초 2안타로 1실점한 뒤 7회까지 6이닝을 연속 무실점으로 봉쇄했다. 2,3,4,6회 4이닝을 세 타자로 끝냈고 7회 무사 1,2루 위기를 무실점으로 넘었다. 한 경기 개인 최다인 9탈삼진을 기록했다. 3년 연속 우승을 노리는 소프트뱅

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마에다는 2015년 오타니 이후 11년 만의 고졸 3년차 다승왕을 노린다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

크는 4연승을 달렸다. 우승 매직넘버가 '9'로 줄었다.

마에다는 지난 4일 세이부 라이온즈전에서 3⅓이닝 2실점하고 교체됐다. 그는 경기 영상을 밤늦게까지 돌려보고 반성했다고 한다. 일주일 만에 흐트러진 감각과 폼을 되찾았다. 고쿠보 히로키 감독은 "젊은 선수가 일주일 만에 확실히 수정해 온 게 대단하다"라고 칭찬했다.

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마에다는 11일 지바 롯데전까지 총 99⅓이닝을 던졌다. 소프트뱅크가 127경기를 치러, 규정 이닝을 한참 밑돈다. 잔여 경기가 16경기라 정상적인 일정을 따른다면 규정 이닝 도달이 불가능하다.

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12승무패, 승률 100%, 평균자책점 1.90. 지난 5월 지바 롯데를 상대로 첫승을 올리고 패 없이 12연승 중이다. 현재 페이스를 유지하면 규정 이닝을 못 채우고 다승, 승률 1위를 노려볼 수 있다. 신인왕도 확정적이다.

규정 이닝 미달 투수가 다승 단독 1위를 한 사례가 없다. 고졸 3년차에 다승왕에 오르면 2015년 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스) 이후 11년 만이 된다. 오타니는 니혼햄 소속이던 2015년, 15승(5패·평균자책점 2.24)을 올려 첫 타이틀을 차지했다.

마에다는 2024년 신인 1지명으로 입단했다. 지난해까지 2년간 4경기에 출전했다. 지난겨울 100만엔이 오른 연봉 1100만엔(약 9억6000만원)

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마에다는 2024년 신인 1지명으로 입단했다. 지나해까지 2년간 4경기 출전에 그쳤는데 3년차에 에이스급으로 도약했다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

에 재계약했다. 프로 3년차에 잠재력을 터트려 에이스급으로 도약했다. 소프트뱅크의 육성 시스템을 다시 보게 된다.

센트럴리그에선 다카하시 하루토(31·한신 타이거즈)가 13승을 거둬 다승 1위다. 20경기에 나가 139이닝을 던졌다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com